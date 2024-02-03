河國榮離世｜來港35年超猛料　棄讀醫尋夢最終成演藝圈經典人物

河國榮今（2月3日）凌晨離世，終年58歲。



河國榮自30多年由澳洲到港，當年他曾是一位醫科生，因為在大學時期接觸到來自香港的留學生，因而愛上了香港文化，其後他不但學習廣東話，更放棄讀醫隻身到港。河國榮本名是Gregory Charles Rivers，又因為他喜愛巨星張國榮，所以取其名字改字做河國榮。



河國榮（Gregory Charles Rivers）。（劇集截圖）

河國榮是TVB劇御用外國人

河國榮是當年無綫的「御用老外」。（影片截圖）

對於舊時電視撈飯一代來說，提起演藝圈的「鬼佬」（雖然稱呼略有眨義，但當時確是這樣稱呼）的話，大家都會說是河國榮，所以他亦有「御用鬼佬」之稱。1988年，河國榮從見到無綫電視招募會說粵語的外國人起，就通過曾勵珍面試成為特約演員，後來更成為了當年首位簽約TVB的合約藝人。

河國榮逝世｜曾為患病妻棄生育 相愛僅8個月便結婚遭外父反對

演員河國榮表示英文親戚稱呼遠比中文少。（資料圖片）

河國榮笑言外國人一般與家人過聖誕，不會在這節日上班。(資料圖片)

河國榮。(河國榮fb)

由於當時TVB缺乏外國人面孔，所以每當需要藝人飾演外籍警官、遊客、醫學家、法官、神父、律師等等，都會有河國榮的出現。除了說得一口流利廣東話外，河國榮也曾進修過普通話及演藝課程。值得一提的是，2007年尾河國榮在在街上遛狗時遇上正在駕駛的周潤發，傾談之間更獲邀隨行到好萊塢負責指導發哥學習英語一年。

要配對本港的中、英文樓盤名，連在澳洲出生，熟悉中、英文的藝人河國榮也被考起。（周景文攝）

由他第一次於電視劇集《大茶園》中出現，算起已有35個年頭，其中出演過的角色可謂算之不盡，除了TVB外，河國榮亦曾參演過ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》、《詭探》、《野人老師》等，和不少電影《獅子山上》、《超神經械劫案下》及舞台劇《西遊記》、《中國皇后號》等等。2017年河國榮獲 Netflix 邀請，替美國諷刺戰爭電影《戰爭機器》拍攝宣傳片，亦成為一時佳話。

河國榮終於衝出香港 孖住畢彼特拍美劇《戰爭機器》？

1988年只得24歲嘅河國榮。（IG：@hokwokwing_hk）

節目主仲讚河國榮好代表到香港人精神添，勁威。

河國榮以往無論係劇集還是電影，真係經常飾演警司角色。(網上圖片)

河國榮喺香港娛樂圈打滾多年，有唔少義人好友。（IG：@hokwokwing_hk）