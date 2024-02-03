河國榮離世｜為患病妻棄生育　因簽證到期要結婚曾遭外父反對

前TVB藝員河國榮昨晚（2日）傳出死訊，終年58歲。河國榮效力TVB期間，最為人熟悉一定是飾演外藉警司，任何劇集需要外國人演出或高級警務人員，河國榮一定是首選，所以他有御用鬼佬之稱。

昨晚傳出河國榮離世消息。(河國榮fb)

除了河國榮的死訊，消息亦指他的太太早前亦已離世。河國榮早期曾任職英語老師維持生計，當時認識了太太Bonnie，太太是河國榮的學生，二人相識至相愛僅僅8個月。當時河國榮因簽證到期，避免被遣返回國，最終跟Bonnie結婚了。原來當時外父極力反對他們兩人交往，因為覺得河國榮有種玩世不恭的態度，不過後來終改變了看法。

其實河國榮與太太都相當愛小孩子，早已有生肓計劃。（ig@hokwokwing_hk）

婚後二人一直相當恩愛甜蜜，儘管河國榮沒有大紅大紫，甚至收入不多，但太太仍然不離不棄同甘共苦。（ig@hokwokwing_hk）

河國榮因為妻子早年有心臟病，不適合生孩子，所以兩人也一直沒有要孩子。其後他們收養了13隻流浪狗，將自己的愛意全放在毛孩身上，亦成為圈中出名愛寵之人。

兩人結婚時的片段。（ig@hokwokwing_hk）

接新娘途中（ig@hokwokwing_hk）

河國榮離世｜來港35年超猛料 棄讀醫尋夢最終成演藝圈經典人物

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