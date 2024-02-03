河國榮離世｜超級愛狗之人最高峰一年收養9隻　為醫愛犬欠債80萬

有「御用鬼佬」之稱的前TVB藝員河國榮昨晚（2日）在社交網絡傳出死訊，終年58歲。他是圈中出名的愛狗人士，不時宣揚領養成犬的信息，自己亦以身作則，最高峰時期一年收養了9隻狗。他廿幾年前曾因荷爾蒙失調而出現情緒問題，幸得愛犬陪伴才走過5年的情緒低谷，因此他一直視狗狗如親生仔女，2017年，他更因愛犬身體出問題而擱置回澳洲的計劃。

河國榮是無綫以往的「御用鬼佬」，經常飾演外籍警司，劇中角色還常常叫「Mr Robinson」。（電視截圖）

可惜隨著狗狗年紀漸大，健康愈來愈差，四年內走了10隻狗，所費醫藥費亦不菲，加上有部分狗狗在收養時已經患病，骨癌、腦退化、哮喘樣樣齊，但河國榮從沒因此棄養或不救，更說過：「只要佢繼續有呼吸，我都唔會去結束佢嘅生命。」他曾形容養狗錢足夠他買兩部寶馬，但他仍會堅持照顧他們。

河國榮是圈中出名的愛狗之人，最高峰時期一年收養9隻狗。（fb圖片）

河國榮視狗狗如自己生命。（fb圖片）

河國榮之前為了醫治癱瘓的16歲老狗Simon，花了一大筆錢。連同其他狗狗的醫療費用，以及他自己的基底細胞癌以及心律不正手術費，使他欠下80萬債項，但河國榮仍然無悔。由於他視每隻狗狗為家中成員，即使牠們過世後，河國榮都會把其骨灰放在家中，曾表示無論去哪裡都會帶住牠們離開。

河國榮為了醫狗，欠下80萬債項。

20年他接受訪問時，就指因疫情停工加欠債，自己和老婆只得節衣縮食、專買減價食品，又要問銀行借錢。而當時他只剩愛犬CoCo和QQ，但後來QQ都因癌離世，河國榮說未來一段時間應該都不會養狗。此外，河國榮多年來都以「個」作為形容狗的量詞，而非「隻」，因為他覺得狗和人類是平等的，確實很有愛心。

河國榮曾表示暫時都不會再養狗。