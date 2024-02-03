鄭爽被投資人追債到美國　爆拍《絕密者》日薪接近7位數

內地女星鄭爽2021年被爆出代孕棄養，逃漏稅風波等，演藝事業全面遭到封殺。而淡出幕前3年的她，近日就被投資方爆料追債，更直指她拍攝劇集《絕密者》時，日薪接近200萬人民幣，再次令不少網民感到嘩然。

鄭爽仍遭到全面封殺。（微博圖片）

一名自稱叫張帆的投資人，在2019年拿出3000萬人民幣投資鄭爽主演的劇集《絕密者》，因為是流量主演劇集，他算過只要播放平台打款完畢、扣除發行、代理和稅款等支出後，預計還能獲得超過50%的收益率。

但萬萬沒想到2021年發生一連串風波後，《絕密者》播映遙遙無期，張帆與其他投資方亦告上法庭，最終獲得法庭判決鄭爽方需退還服務費高達1.2億人民幣。而他還指出，整部劇集拍攝周期為61日工作天，按天數計數，鄭爽的日薪接近200萬人民幣，同時各方亦約定，一旦因為片方原因需要延長工作時間，一個工作日需要支付給鄭爽220萬人民幣（含稅），數字非常驚人。

鄭爽被爆日薪接近200萬人民幣。（微博圖片）

亦因為鄭爽方遲遲未能還錢，張帆就開啟了追債之路，遠赴美國二十日去了多個城市，包括佛羅里達州、紐約、加州等向鄭爽追債，揚言「找不到人，找到錢也可以。」雖然最終未能與鄭爽面對面談判，但他就托中間人向對方傳話，試圖給對方一些壓力，但最後換來她一句說話是︰「你不要跟我談這個事了。」似乎追債進度仍停留原點。