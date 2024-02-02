佘詩曼再為《無限超越班》任導師？　粉絲為高海寧形象引導演回覆

內地綜藝節目《無限超越班》盛傳開拍第二季，網上亦流傳了導師與學員名單，其中有視后佘詩曼及在台慶頒獎禮中奪得「最佳女配角」的高海寧（高Ling)。因劇集《新聞女王》而收穫不少內地粉絲的高Ling ，有粉絲驚怕她被節目組胡亂剪接，而做出反效果畫面，對她有所影響，沒想到該節目導演吳彤親自公開表明會保護高Ling ，強調節目沒有劇本，令不少粉絲揚言希望說到做到，可見她在內地是多麼受歡迎。

《新聞女王》令高海寧人氣急升。（《新聞女王》微博圖片）

據網上流傳《無限超越班》第二季陣容相當鼎盛，導師方面傳有梁家輝、吳鎮宇、佘詩曼、葉童等，清一色是演技派。而學員方面就傳有向佐、高海寧、何洛洛、張棟樑、金莎等，卡司相當強勁。

雖然節目還未得到官方認證，但網上已曝光了不少導師及學員的路透照，其中可見高Ling 身穿一件黑色大外套腳踏球鞋現身，身旁配音：「女王架到，通通閃開，小Ling好美…」令她開心不已，隨後進行簽到。而向佐更在微博上貼與多位學員及導師梁家輝合照，還標記「無限超越班」，看來節目確是在錄製中。

網上已曝光了不少路透照。（微博圖片）

佘詩曼傳任導師。（《新聞女王》微博圖片﹑微博圖片）

而在內地收穫不少粉絲的高Ling ，有人擔心她參加節目會被胡亂剪接，因為有時候為節目效果，節目組會將藝人的行為、說話放大，因而製作話題，驚怕對她有反效果。但沒想到該節目導演吳彤就公開回覆網民留言，強調會保護高Ling ，他表示：「沒有劇本，不會惡剪，去年節目也在摸索，今年增長了經驗，相信我們會進步，也會保護好高Ling。」