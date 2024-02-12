藝人陳美鳳日前因凍齡美貌與火辣身材受到許多討論。



不過除了她以外，以下要介紹的女星也都是看不出已年過50歲；其中53歲的蘇慧倫狀態極佳，不僅膚況超好，逆齡狀態也讓網友驚呼：「太離譜了！」

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1. 陳美鳳

67歲「台灣最美歐巴桑」陳美鳳日前以一頭粉紅色短髮亮相驚豔眾人，被網友大讚與南韓女團BLACKPINK成員Lisa相似度極高，大讚她根本可以「女團出道」，對此，陳美鳳日前謙虛表示：「非常謝謝大家！怕大家看膩了，我接受度很高願意接受挑戰，一個造型有人喜歡、不喜歡，我都接受。」而保持身材的秘訣，陳美鳳也大方透露平時多靠喝水、不吃甜食保養。不過對於有酸民質疑「都是靠醫美」才能凍齡，她曾坦言「我真的沒拉皮、沒埋線，大方向看本人應該不會差很大」。

2. 蕭薔

55歲女星蕭薔擁有「台灣第一美女」封號，身高170公分的她，出道超過30年始終維持45公斤的纖瘦身材，她表示過去有段時間，睡眠不足，一天忙到只能睡一小時，睡醒就想吃東西，只有那段時間胖到48公斤，並透露維持身材最好的秘訣就是「發現問題、找方法、解決」。她偶爾也會吃宵夜、吃炸物放縱自我，「我不想虧待自己，開心為上，那是生活裡的小樂趣。」此外，蕭薔多年來不間斷學習瑜珈、書法課程，2023年也克服了肩膀和手的疼痛，盼能夠繼續展現更多高難完美的體式，並表示：「身體的疼痛，是更能了解體式的邊界。」

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3. 蘇慧倫

蘇慧倫於1990年出道，推出首張專輯《追得過一切》便引起廣大迴響，因清新形象被封為「學生情人」。後以《Lemon Tree》、《鴨子》等專輯，奠定她「玉女掌門人」地位，也是許多6、7年級生心目中的凍齡女神代表。蘇慧倫2023年在社群平台發文祝大家中秋節快樂，並附上3張素顏近照，53歲的她狀態極佳，不僅肌膚相當有光澤，凍齡美貌也讓網友驚呼：「太離譜了！」對於曾被票選為「心中最凍齡的藝人之一」，她當時表示：「沒有不老神話，重點在於讓心情保持愉快，要讓自己老得很漂亮！」

4. 田麗

田麗出道近40年，擁有深邃五官的她，也是不少觀眾心目中的「美魔女」。而她2年前曾在臉書透露，自己已有將近10年沒特別運動，於是「看著大家都在動，我也來動動唄！」並曬出穿著灰色運動T恤的健身照，畫面中，她仍有著纖細腰身，緊身運動褲更是讓美腿曲線展露無遺，再加上她素顏的透亮膚況，完全看不出目前已56歲。

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5. 周慧敏

出道35週年的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）日前來台出席活動，而她的凍齡美貌也再次驚豔眾人。她當時受訪時透露自己為保養做了許多功課，不過對於美貌並沒有太強烈的追求，反而更加注重養生，多年來不煙不酒、養成運動習慣，看不出已56歲。

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