金城武初戀52歲林葉亭係美魔女強人　疫市時裝王國勁賺6億台幣

金城武初戀女友林葉亭轉戰時尚產業，日前今出席髮飾品牌活動，展現口罩時尚，她代理日本服飾品牌有成，儘管去年疫情衝擊，但她的服飾品牌在台灣分店仍多達60家，年營業額更是逆勢成長，突破6億台幣，她坦言去年3月業績確實一度下滑，幸好8月又再度回溫，員工年終獎金一樣沒縮水。

林葉亭說，去年3月因受疫情衝擊，店內一度「店員比客人還多」，後來公司採取分流上班，鼓勵員工多休假和在家工作，總算挺過最艱難的時期，到了8月客人回流，業績也跟著穩定下來，而她的兒子在美國念高中，兒子擔心疫情影響公司業績，林葉亭安慰他「我們即使一年沒有工作，也付得起你的學費」，十分霸氣。

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林葉亭和高人傑結婚多年，育有兩名兒子，大仔已經入伍當兵，細仔則在美國讀高中，因為有獎學金，一年下來學費加生活費約38萬台幣，可謂相當慳儉，也讓她大讚阿仔「是來報恩的」，但現在美國疫情嚴重，問她有多久沒見到兒子？她忍不住哽咽「很久了，講到這個我會哭」，原來去年3月兒子曾返台，8月又回美國，她曾想勸退對方，不過兒子仍想在美國考大學，她只能成全，今年農曆年也無法回來一家團聚。

她也表示兒子相當自律，到教室一定會先消毒桌子，也會全程戴口罩上課，去打球時要是沒上場，一樣口罩戴著，她曾開玩笑問兒子「你會不會被感染(新冠肺炎)也不敢讓媽媽知道？」但幸好母子倆通話時她沒聽過兒子咳嗽，相信兒子會對自己的健康負責。

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