金城武初戀52歲林葉亭係美魔女強人　疫市時裝王國勁賺6億台幣

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

金城武初戀女友林葉亭轉戰時尚產業，日前今出席髮飾品牌活動，展現口罩時尚，她代理日本服飾品牌有成，儘管去年疫情衝擊，但她的服飾品牌在台灣分店仍多達60家，年營業額更是逆勢成長，突破6億台幣，她坦言去年3月業績確實一度下滑，幸好8月又再度回溫，員工年終獎金一樣沒縮水。

林葉亭說，去年3月因受疫情衝擊，店內一度「店員比客人還多」，後來公司採取分流上班，鼓勵員工多休假和在家工作，總算挺過最艱難的時期，到了8月客人回流，業績也跟著穩定下來，而她的兒子在美國念高中，兒子擔心疫情影響公司業績，林葉亭安慰他「我們即使一年沒有工作，也付得起你的學費」，十分霸氣。

按圖睇52歲林葉亭Keep得幾好：

+7
+7
+7

林葉亭和高人傑結婚多年，育有兩名兒子，大仔已經入伍當兵，細仔則在美國讀高中，因為有獎學金，一年下來學費加生活費約38萬台幣，可謂相當慳儉，也讓她大讚阿仔「是來報恩的」，但現在美國疫情嚴重，問她有多久沒見到兒子？她忍不住哽咽「很久了，講到這個我會哭」，原來去年3月兒子曾返台，8月又回美國，她曾想勸退對方，不過兒子仍想在美國考大學，她只能成全，今年農曆年也無法回來一家團聚。

她也表示兒子相當自律，到教室一定會先消毒桌子，也會全程戴口罩上課，去打球時要是沒上場，一樣口罩戴著，她曾開玩笑問兒子「你會不會被感染(新冠肺炎)也不敢讓媽媽知道？」但幸好母子倆通話時她沒聽過兒子咳嗽，相信兒子會對自己的健康負責。

【同場加映】94年版《倚天屠龍記》朱九真上節目　分享神凍齡秘技完全唔似53歲：

+6
+6
+6

【同場加映】52歲蕭薔推出2021年年曆　騎呢高難度瑜伽動作獲讚體態不輸少女

+4
+4
+4
賈靜雯廚藝零蛋修杰楷寧做「家庭煮夫」？爆咘咘聞媽媽煮飯驚叫
印尼美魔女天然凍齡　被誤認兒子女友　老公合照似父女年齡難想像
51歲珍妮花洛庇絲全裸影新碟封面！線條仍勁firm無負「籮霸」之名
台經典靈異劇女神52歲超凍齡照曝光靚爆鏡　帶挈氣質女兒齊爆紅
日本61歲美魔女出比基尼月曆　擁少女身材驚艷網民︰寶刀未老！

延伸閱讀：

沒人認出！蔡依林北市逛街　超狂舉動5秒就服輸

張韶涵還原17年前「歐若拉」MV　網驚嘆「一點都沒變」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。