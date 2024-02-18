專訪｜戴耀明喺TVB試過8個月冇工開 反問自己：我啲演技真係咁差

戴耀明上年獲TVB頒發三十周年紀念金牌，連他自己都意想不到，他說：「喺公司做三十年唔少，但年續三十年未走過先攞到，得我同藝訓班同學張漢斌先有，時間真係好快，咁就三十年喇⋯⋯」

三十年絕對不是短日子，戴耀明演過無數角色，《義海豪情》向山達也，《EU超時任務》羅斗，他更有御用儍仔、爛仔，一拳超人的稱號，雖然每一個戲份不多，但三十年演藝生涯，戴耀明絕對做到深入民心，人家叫得出名。

能夠在一間機構效力30年不是易事，尤其你是配角，戴耀明沒有人脈，有時要爭取機會主動出擊，「搲撈？搲撈係必須嘅，以前後生唔識死，真係成日上去敲監製房門⋯⋯」

不單止敲監製房門，戴耀明搲撈絕技是停車場扮偶遇監製，「演員難聽啲講係一件貨品，擺喺個架，而你唔知幾時先有嚟買，如果有得主動，點解唔主動？」

訪問戴耀明的日子在一月底，那時他有個幾月無工開，他笑指現在是「拍烏蠅」，這種「拍烏蠅」生活，30年來他試過幾百次，最長試過「拍烏蠅」8個月，他說：「當你喺一間公司冇嘢做8個月，而你係出緊糧，嗰種感覺幾得人驚，而你唔知咩原因？演技差？得罪監製？行過無同佢哋打招呼？冇人知。」他以前曾試圖深究原因，但當你經歷無數次後，他最後決定不去想，因為這是當演員其中一樣工作「等運到」。

「演員係一件貨品好被動，你唔會知監製幾時用你」戴耀明深明那種感受，你想急也急不來，除了機會，角色發揮也是，他被稱為御用儍仔、爛仔，30年這些角色他演過無數次，他直言有做到「滑啞」「30年唔好話每年都演儍仔、爛仔，隔年你都死啦，一定會將幾年前演繹方式copy再用，搏觀眾睇唔到，會唔會諗係咪一世演呢啲？會，演員最好玩就係演唔同角色，但當你唔夠錢使嗰陣又會算喇，咁又老實，有時內地搵你，即係外快，都係叫你做返呢啲角色嘅，呢啲又真係TVB畀你㗎喇，係咪先？」

戴耀明在劇中多演爛仔或大佬身邊的小頭目，有時更有幾句阿諛奉承的對白，以為現實中的他一樣懂得「湊老闆」原來非也，「我處理人際關係可以話好低級，完全唔合格，而家見到啲新人，我都會同佢哋講，『幾時埋去喇』『去打個招呼啦』，但我當年唔識。」在TVB做了三十年變成「老海鮮」，高層鍾意哪種招呼，當然知曉，但自己郤做不來。

沒有人脈，演技不是神級，更沒有偶像條件，戴耀明有的是夠勇，你亦可以說是面皮厚，他不介意搲撈，更覺得是機會，「啲新人問我，無嘢做咁點？我話上去7樓搲，無所謂架，入去「咯咯」敲門，如果監製叫你走，咪走囉，你無損失架，因為佢本身都唔用你，但如果「扑中」咁就得喇喎，好似你去溝女一樣，你唔去一定無，你去溝，至少一半機會。當年我都係敲添哥（監製李添勝）房門，點知又搏到喎。」

去敲監製房門搲撈，對好多演員來說已不是易事，但對戴耀明根本是基本操作，他的搲撈絕招是在停車場扮偶遇撞到監製放工，「以前未戒煙，咁喺餐廳出面煲煙，咁就成日都有高層呀，有時最大嗰個都係呢條路走，我初頭係唔好意思嘅，食煙見到佢哋都要打招呼架，但諗諗下，呢個係我唯一接觸高層嘅機會喎，咁咪一路食煙，一路等囉，通常佢哋都「雞咁腳」走嘅，你就要邊行邊同佢傾，「最近開乜劇呀？」「記住用我喎」，咁都試過成功架。」