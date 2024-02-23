獵冰｜姚安娜「華為小公主」首擔正被批演技差　導演發文力撐

有「華為小公主」之稱的內地女星姚安娜，近日其首當女主角的劇集《獵冰》播出，引來不少關注。演技備受批評的她，獲得劇集導演發文力撐，而導演亦公開表示「華為」沒有作出任何投資，是一部低成本劇集而已。

姚安2娜主演劇集《獵冰》播出。（《獵冰》微博圖片）

自2021年出道後，姚安娜推出的影視作品不算太多，而近日推出的《獵冰》更是其首當女主角的劇集。而在劇集中她飾演一名警察，不時為了查案而裝作成臥底，不乏打打殺殺的畫面。但不少網民認為她的表演痕跡過重，看上去很尷尬令人難以投入，就好像有一幕她手持警槍深入險地探視，東張西望的模樣很不自然，給人感覺用力過度，令不少網民直言：「我真的沒忍住笑出了聲」、「是喜劇片嗎」等，演技一言難盡。

姚安娜在劇中飾演警察。（微博圖片）

而該劇集導演就替姚安娜發聲，發文指出她是一位很樸實，沒整過容，沒有受過任何表演訓練痕跡，形象氣質也是很像一個初出茅廬的女警察，所以才選定她出演該角色，更直言她的片酬不貴。

姚安娜演技遭批評。（微博圖片）

另外，該劇集導演面對網民的留言亦有問必答，有網民問到：「華為沒投錢嗎？」他就表示：「華為怎麼會投錢？任正非也不會那麼幹。」更強調劇集只是一部低成本製作而已：「確實是低成本，就是為了做一個簡樸的戲，近十幾年來最缺錢的戲，天天愁錢，現在還被駡成被資本綁架，冤哪。」

姚安娜在劇中不乏打戲。（微博圖片）