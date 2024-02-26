專訪︱細細粒四個月減68磅絕密餐單　為母決心減肥：唔想早死過佢

「細細粒」陳嘉佳是圈中數一數二的重量級女藝人，不過近日她突然激瘦，細了成個碼，獲封「港版賈玲」，又被指跟港姐冠軍李珊珊撞樣！訪問當日，一見到細細粒真的「嘩」了出聲，單從體型去看，減了1/3個至半個身位，太誇張了吧？她接受《01娛樂》訪問時，剖白自己在39歲突然決心減肥的原因，問到究竟如何極速瘦身，細細粒就絕密公開了她的減肥餐單，並表示今次完全零運動，都可在四個月內無痛減到68磅，體重更已回到小學六年級時的水平！

場地：Mona Bar

攝影、攝錄：林志龍

剪接：葉思雅



細細粒減肥成果顯著，她在《01娛樂》訪問中分享自己的減肥心得。（林志龍攝）

家族肥胖出生已是巨B 半歲大已可食三磅粥

細細粒自出生時已是加大碼BB，她說：「我生出來啲皮鬆到嚇死人，好長好鬆啲皮，老人家一見到我都覺得我大個一定會肥。」因為細細粒爸爸那邊的親戚都有家族肥胖、家族糖尿，六兄弟姊妹全部過200磅。平時見細細粒在直播中吃到完全不覺飽似的，她說自己天生已是大胃王，「六個月嘅BB好多都唔肯食嘢，但係我阿媽話我六個月已經可以食三碗粥，BB係食唔到咁多嘢，我食完就嘔囉，但嘔完可以再食，天生個胃已經大。」這種驚人食量亦令細細粒罹患糖尿，完全唔識飽。

細細粒一出世已經肥嘟嘟，BB時期飲奶食粥已多過一般人，長大後更食到唔識飽。（VCG）

細細粒曾肥到被卡在車門。（Instagram：siupochankakai）

與最高峰時期相比 激減119磅

細細粒體重最高峰時期是128公斤（282磅），而訪問在農曆新年前進行，她當時最新體重是74公斤（163磅），即前後相距119磅，不諱言整個人都輕盈了、健康了！講到現時體重是否已是人生新低，細細粒表示：「係！對上一次係小學六年班，我嗰時165cm，75公斤；我而家173、174cm，但74公斤，即係今日係輕過小學六年班。」她說目標體重是減到60公斤（132磅）。

細細粒現時的體重已低於小學時期，超誇張！（Instagram：siupochankakai）

坊間太多錯誤減肥法 細細粒兩大忠告

瘦得如此明顯，當然很多人向她請教減肥方法，細細粒先解釋，自己其實真正開始減肥是大概105公斤（231磅）時，四、五個月間減到74公斤（163磅），即前後瘦了68磅。細細粒絕對不是首次減肥，以前連減肥藥都吃不少，如果你想減肥，她有幾個提醒：「我20幾年都冇減成功過，唔好再相信網上面講嘅5日減肥法、7日減肥法， 14日減肥法，錯晒！」、「唔好再用西藥減肥喇，減10次衰20次，再附送多5磅俾你。西布曲明呢樣嘢，真係禁藥嚟嘅，食完之後個人黐線啦、抑鬱啦、傻咗啦、又心跳又手震又失眠又幻覺，真係有病㗎！（呢啲你全部經歷過？）細個時試過囉。係好快，7日20磅，但你食完之後唔正常，真係會喺廁所食廁紙！」

細細粒的體重高峰是128公斤，即大約282磅。（VCG）

為母親減肥 不想比對方早死

細細粒為何突然在39歲決心減肥，有兩個原因，首先是老闆王祖藍在她去年生日時，送了一份「禮物」給她，原來是減肥營。她說：「去7日啫，喺福州，要4皮嘢一個人㗎。去完之後當然冇瘦到，瘦咗啲囉，但係嗰下知道咗原來我都幾需要去健康。」但更重要的原因是為了70歲的母親，她不希望比母親早死，細細粒說：「我屋企冇人，我爹哋走咗，我冇兄弟姊妹，其實我得返我媽咪，我好驚一樣嘢，我點樣都唔可以早死過佢！我發生咩事，中風係咪要佢照顧我？都唔得啦。」因此，細細粒做了一件自己從來沒有預料過的事，就是去報讀營養師課程。以下她分享的減肥方法，亦是她上課後學習到的心得，將減肥分成幾個階段。

以往的細細粒，曾試過用很多不正確方法減肥，失敗過很多次。（Instagram：siupochankakai）

細細粒減肥的最大原因，是不想比母親早死，也怕自己中風、患病等要她照顧。（Instagram：siupochankakai）

先控制好七成飲食 再開始三成運動

首先細細粒強調，市面上正確的減肥方法不超過2、3個，而且冇一種方法可以行到尾，尤其每當到了「平台期」，當身體適應了這種方法，就要變一變。她又說，很多人都說減肥七成靠飲食，三成靠運動，而她的想法是：「請你先完成七成，搞掂自己把口，後面三成先做運動，呢個先係真。」而減肥頭一個月，磅數變化一定最明顯，她說很多人半途而廢，或者減到半路體重反彈，她請大家務必起碼試一個月，「一個月內所減嘅基本上80%係水份，一個月後先至係脂肪加水份。所以點解咁多人減完會反彈嘅原因就係，你都堅持唔到頭一個月！細胞皮膚嘅更新係28日，咩叫減肥成功？當我由120磅減到110磅，但你真正完成係減完肥之後個磅數要Keep 35日唔變，呢啲係好多人都唔知嘅嘢。」

細細粒現時瘦到鎖骨都現！（抖音：陳嘉佳）

細細粒說減肥跟足三個規則的話，一個月瘦5磅已是基本。（林志龍攝）

第一階段：遵守三大規則

細粒說減肥第一個階段，只要遵守三個規則，一個月瘦5磅已是基本。（1）飲水，要飲夠2,000-2,500毫升，當中不包括花茶或其他飲品；（2）睡眠充足，瞓7小時以上，讓五臟六腑有時間排毒和產生瘦素；（3）戒精製糖，她說蔗糖、白砂糖、黑糖、紅糖，楓糖、蜜糖全戒。

細細粒的減肥第一誡，是每日必飲夠2,000-2,500毫升水。（抖音：陳嘉佳）

第一個平台期：三餐變兩餐，打開熱量缺口

平台期開始要苛刻一點，三餐變成兩餐，而打開熱量缺口的意思，她解釋：「你本身一日嘅卡路里要1,600，今日可能變咗1,000，嗰600就係熱量缺口，係我哋要有嘅。」

平台期並非壞事，而這段期間，細細粒會將三餐變兩餐，並打開熱量缺口。（抖音：陳嘉佳）

第二階段：用餐食材要按比例和次序

細細粒強調次序是重點，先吃50%蔬菜（但不包括薯仔、蓮藕類碳水）、再吃35-40%蛋白質（如：海鮮、牛肉、瘦豬肉、羊肉、魚等），仍未覺飽就吃10-15%碳水。不過，碳水中她建議番薯、粟米、藜麥飯、芋絲等，而非白色精製澱粉類，即是白飯、白麵、白麵包。兩餐都是按照這個比例，細細粒亦說，自己晚間盡量不吃碳水，假如太肚餓就食梳打餅；至於看似健康的水果，她通常都不會超過100克，盡量控制份量。

此外，要戒掉的還有糖油混合物（煎堆、油炸鬼、糖醋排骨、京都骨、西檸雞扒）、白粥、芡汁類食品（麻婆豆腐、西湖牛肉羹之類）。

細細粒食正餐都會跟足食材順序，而比起以前，她現在會吃健康的零食，例如無糖朱古力。（抖音：陳嘉佳）

第三階段：按身體需要調製SuperGREEN、晚餐食蔬菜類

SuperGREEN又譯「超級排毒綠粉」，屬營養補充品，這類代餐有助排清身體毒素，而且非常飽肚。細細粒說自己用$1,000買材料，約莫飲到三個月，她飲的是乳酸菌青汁，另外會加益生菌排毒、加超級混合種子（亞麻籽、奇亞籽、車前子殼）增加飽腹感、加維他命D3產生瘦素、加蛋白粉幫助生肌肉和收緊皮膚。細細粒說，自己每日飲一杯做早餐，但飲用SuperGREEN的要訣是要夠慢，愈慢愈好，她表示：「飲完4、5個鐘都飽到不得了，同埋每日去兩次廁所，好舒服，係好明顯Feel到啲毒素慢慢走緊。」她指一杯已蘊含蛋白質、碳水和所需脂肪。

細細粒會在SuperGREEN加上自己所需的營養素。（抖音：陳嘉佳）

細細粒在這個階段，食蔬菜有嚴格規限，尤其喜愛椰菜花飯。她分享自己的必飽食譜，「我食3、4碟，隨便食，食幾多都得唔會肥。佢係Frozen（急凍）攞出嚟，你可以加雞肉同粟米粒入去，撈完，煎牛扒，加啲黑胡椒海鹽落鑊炒，咁大碗，你食晒佢，都係150卡路里！」

細細粒強調，飲SuperGREEN最緊要慢！（抖音：陳嘉佳）

不建議食白烚

最後還有兩個建議，首先很多人減肥都會食烚雞胸或其他烚肉，但細細粒就很不建議，因為太易肚餓，沒法頂飽，她提出兩個建議：「我寧願你哋用橄欖油、亞麻籽油、奇亞籽油去炒菜，都健康於你白烚。我好鍾意食牛扒、雞扒、雞髀，但係我全部落氣炸鍋，炸嗰時擺塊皮一齊炸，炸完搣晒皮去晒脂肪就咁食。」第二個建議，她說如果肚餓，可以用芋絲、泡菜、豆腐滾個湯，但不准喝湯，只炸吃湯渣，又謂：「三樣嘢加埋都係卡路里500之內，點肥啊我想問你？仲要飽到咁。」

備註：以上減肥方法為細細粒個人分享，只供參考，實際情況按每個人身體狀況而異，有需要請詢問專業醫生或營養師意見。