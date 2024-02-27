無限超越班2｜高海寧缺乏試鏡經驗顯緊張：我們公司直接點的

去年憑劇集《新聞女王》人氣急升的高海寧，早前參與錄製的內地綜藝節目《無限超越班2》終於播出。而在節目中多位藝人需要面對試鏡這個環節，但對於她來說因缺乏經驗，所以令她大為緊張。另外，她還在節目中大談愛情觀，主張女性在愛情路上沒有把握時，應以事業為重，起碼自己能夠控制，讓不少網民大為認同，激讚她是人間清醒。

高海寧參加《無限超越班2》。（高海寧微博圖片）

在節目中參與錄製的藝人需要經歷試鏡環節，但對於高海寧來說，因自身試鏡經歷不多，所以令她感到不自在，她與其他藝人閒聊時，講出經驗不足原因表示：「我們公司有一個木板，上面貼了所有藝人的照片，然後監製就在那裡選。（直接一目了然就好了，不需要再去試鏡了？）對，我們沒有試鏡。直接點的，所以就少了試鏡那一環節，所以我這次試鏡我會很緊張，因為我沒有試過試鏡。」

高海寧缺乏試鏡經驗。（微博圖片）

另外，在女生宿舍與大家聊天的時候，高海寧就主動同大家分享個人愛情觀，似乎因過往在愛情路上受過傷的關係，令她明白到既然在愛情路上的走向不是自己能控制的，所以就主張以事業為重：「感情這方面我還真的邁不出去，（為啥？）因為可能這樣吧！你看我樣子好像很強勢，但是在感情裡面也是栽過跟頭的，就是那個感受會變成（害怕）對，既然都沒有把握就還是不要浪費我時間了，我還是事業好了，起碼事業是我能控制的，愛情不行。」這一番愛情觀獲不少網民大為認同，直言她是人間清醒，提醒了大家不要戀愛腦，專心搞事業的女人最有魅力。

高海寧大談愛情觀。（微博圖片）