婚後事｜鄭淽月演技超出色　3分鐘嘅喊戲已經帶動到觀眾情緒

TVB新劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕、羅冠蘭、黎燕珊、煒烈及區明妙等人主演，昨日（2月29日）播出第四集，今集由潘悅（鄭淽月飾）視點去解述故事，看著羅子溢與陳自瑤離婚。

今集由潘悅（鄭淽月飾）視點去解述故事，看著羅子溢與陳自瑤離婚。(節目截圖)

鄭淽月看著父母正辦理離婚，為了希望一家團聚，所以她故意前言不對後語，而她知道羅子溢的壞事後，一切都生活大亂。雖然她知道羅子溢的婚外情，但在陳自瑤面前仍然十分冷靜，完全不像一個只有10-11歲的小朋友：「如果佢真係咁做，佢就唔係我嘅好daddy，我憎死佢，佢冇理由會咁做，我一定要問清楚佢！」直至羅天宇出現告知她自己也覺得羅子溢是受害者後，精靈的她立即借機會把住戶證交給羅天宇再轉交羅子溢，讓他回家。

鄭淽月看著父母正辦理離婚，為了希望一家團聚，所以她故意前言不對後語。(節目截圖)

羅天宇出現告知她自己也覺得羅子溢是受害者後，精靈的她立即借機會把住戶證交給羅天宇再轉交羅子溢，讓他回家。(節目截圖)

劇情講到羅子溢回家後，鄭淽月一心希望父母能和好，著陳自瑤聽羅子溢的解釋，然後自己進了房間。鄭淽月一回房間後，陳自瑤與羅子溢就不停的吵架，二人言語間互相報復，說盡了傷害對方的說話。鄭淽月走出房間就目擊父母醜陋的爭執，她回想昔日父母的和諧畫面，激動到掩著耳朵邊哭邊大叫，才令陳自瑤與羅子溢停下來。這一幕鄭淽月的演技很純熟，讓人看得很揪心，年紀小小已經那麼好演技了。

鄭淽月一心希望父母能和好，著陳自瑤聽羅子溢的解釋。(節目截圖)

鄭淽月一回房間後，陳自瑤與羅子溢就不停的吵架，二人言語間互相報復，說盡了傷害對方的說話。(節目截圖)

鄭淽月走出房間就目擊父母醜陋的爭執，她回想昔日父母的和諧畫面，激動到掩著耳朵邊哭邊大叫。(節目截圖)

鄭淽月走出房間就目擊父母醜陋的爭執，她回想昔日父母的和諧畫面，激動到掩著耳朵邊哭邊大叫。(節目截圖)

鄭淽月走出房間就目擊父母醜陋的爭執，她回想昔日父母的和諧畫面，激動到掩著耳朵邊哭邊大叫。(節目截圖)

而當下陳自瑤與羅子溢停下來後，羅子溢自責的說：「我哋唔單止迫對方痴咗線，連個女都畀我哋迫到咁，我哋曾經講過，三個人一齊係最幸福。」不能不說的是這一幕三位演員的演技互相配合，能令觀眾都一起投入情緒之中，鄭淽月的確功不可沒，能用演技帶同觀眾的情緒。

不能不說的是這一幕三位演員的演技互相配合，能令觀眾都一起投入情緒之中。(節目截圖)

不能不說的是這一幕三位演員的演技互相配合，能令觀眾都一起投入情緒之中。(節目截圖)