婚後事｜黎諾懿一絲不掛露屁股超堅挺　同賴慰玲浴缸交纏挑戰尺度

TVB的新劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕、羅冠蘭、黎燕珊、煒烈及區明妙等人主演，昨日（28日）播出第三集，今集由黎諾懿的視覺去解述故事。

今集由黎諾懿的視覺去解述故事。(節目截圖)

今集內容講到黎諾懿是補習天王，而賴慰玲是他的女友兼左右手，黎諾懿與賴慰玲籌備婚事期間，突然因為想起羅子溢與陳自瑤的婚姻關係而暫緩婚事。黎諾懿在洗澡時想起陳自瑤說他：「你根本就唔會忠誠，亦都唔相信一生一世，點解你仲要畀假希望佢，跟住要佢絕望。」而這一幕黎諾懿極大膽，是與賴慰玲分別在浴室各自洗澡，黎諾懿一絲不掛還露出整個背面及屁股。雖然屁股部分被模糊掉，但仍然可以隱約見到十分堅挺，這可以說是黎諾懿很大膽開放的一次，不少網民看到都大吃一驚，說黎諾懿可以「咁放」。

黎諾懿是補習天王，而賴慰玲是他的女友兼左右手。(節目截圖)

黎諾懿一絲不掛還露出整個背面及屁股極大膽。(節目截圖)

不少網民看到黎諾懿露股都大吃一驚。(節目截圖)

除了黎諾懿「露股」外，還有一場是他與賴慰玲在浴缸親熱的場面，亦是十分大膽及挑戰尺度的一場畫面。黎諾懿向賴慰玲說暫緩婚事後，賴慰玲問他為什麼，他便走到浴缸坐下與賴慰玲詳談。他先把賴慰玲的腳放到他的身上，之後向她解釋暫緩婚事的原因：「其實我已經係你㗎啦，飛唔出你手指罅，我哋唔係最緊要開心咩？」之後便親吻賴慰玲，賴慰玲把腿勾到黎諾懿的腰上，黎諾懿把賴慰玲一擁入懷後繼續親吻，四腿交纏。賴慰玲更露出玉背，雖然她已為人母，但從背影也可以見到她的曲線美。

黎諾懿與賴慰玲在浴缸親熱。(節目截圖)

黎諾懿先把賴慰玲的腳放到他的身上，之後便親吻賴慰玲。(節目截圖)

賴慰玲把腿勾到黎諾懿的腰上，黎諾懿把賴慰玲一擁入懷後繼續親吻，四腿交纏。(節目截圖)