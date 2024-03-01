早霸王｜梁嘉琪爆有前輩約上房「傾心事」　用一句回絕對方冇聲出

梁嘉琪年前離巢後與森美、小儀一同主持商台903節目《早霸王》搞得有聲有色。日前（01/3）開咪梁嘉琪驚爆曾被娛樂圈前輩撩上房！



梁嘉琪表示，以前的自己曾有一段低潮期，當時有一位熱心前輩關心她，並雪中送炭。她也表示，曾有一次這位前輩送請她去飯局，稱想給予一些意見，她說：「我哋呢度個個都（做）好多年，可以畀意見你。」當時的梁嘉琪很徬徨，又覺得這位前輩幫到她很多，所以就決定赴約。飯局之後，前輩的真面目才慢慢浮現出來。

仲話當食早餐係一種「運氣指數」！（資料圖片）

梁嘉琪表示這位前輩願意接載她回家，當時前輩說：「佢話你依家狀況唔係幾好，我送你返屋企。」之後兩人就去了沙灘，前輩還進一步開解她。

說到這裡，森林打斷了梁嘉琪，說道：「硬係覺得好似有鹹濕嘢，講飯局以為有富豪，不過睇下梁嘉琪應該冇鹹濕。」語畢眾人都大笑起來，梁嘉琪又接着說下去：「佢送咗條水晶頸鍊畀我，佢同我講你而家有咩沮喪都好，你唔好放棄，望住呢條頸鍊...」森美就表示這種行動「過分咗」。隨後梁嘉琪又繼續說她的故事，指這位前輩邀約和她到酒店房傾偈。當時這位前輩說：「我喺嗰面book咗間房，今晚我陪你，我陪你傾偈...」

梁嘉琪的IG有不少靚相。（IG@kakikakileung）

當然，梁嘉琪還是拒絕了。她說：「我同佢講：『我都好鍾意你女朋友xxx』，因為我要畀佢知我知佢有女朋友，但佢就話『哦，係呀』。」最後梁嘉琪就回到車上拿回手袋，就急急腳離開，說：「多謝你今日陪伴，我冇事喇。」

Winka抱病到商台接受《早霸王》森美、小儀及梁嘉琪訪問，走入錄音室才聲沙沙自爆正發高燒至38.8度。（早霸王facebook）

聽完故仔後，森美就「譴責」梁嘉琪，指她「畀錯signal」。森美說：「你畀晒綠燈行沙灘，你都『神』嘅。」小儀也補充說，其實梁嘉琪和前輩似是約會的「check point」。之後森美又不忘發揮「mean爆」本色，說道：「我覺得佢唔係睇中你美色，我對你評價好低，我唔相信。」梁嘉琪還透露，當他們知道誰是「男主角」後，會更加難而接受。

梁嘉琪2007年加入TVB，近日低調離巢，其實早有預兆，她因節目《學是學非》為觀眾認識，但最新一季已不見其蹤影。（《學是學非》截圖）

有網民表示，梁嘉琪入行初期演出《學警狙擊》時曾被批演技和外貌，正正符合了她口中所說的低潮期。如果是《學警狙擊》那段時期的話，那她口中所說，有女朋友的前輩又會是誰呢？

梁嘉琪入行初期演出《學警狙擊》時曾被批演技和外貌，正正符合了她口中所說的低潮期。