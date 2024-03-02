婚後事｜陳自瑤回應另一半出軌問題　嘗試解決：最後唔得都冇辦法

無綫（TVB）劇集《婚後事》正在熱播，劇中陳自瑤（Yoyo）歇斯底里同羅子溢鬧離婚一幕，含淚委屈的演技大獲好評。今晚（2/3）陳自瑤現身電視城出席《博愛歡樂傳萬家》籌款節目接受《香港01》訪問時，回應如果現實生活中另一半出軌會如何處理？答案令人出乎意料。



陳自瑤演技出色及到位，演被背叛一角演得入木三分。（《婚後事》截圖）

《婚後事》以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，由六個不同的主角以各自的視點為大家揭開故事不同面貌及真相，以多角度了解人性、愛情定義及意義。劇集首播至今，掀起不少話題，尤其陳自瑤（Yoyo）在劇中歇斯底里同羅子溢鬧離婚一幕，含淚委屈樣演技大獲好評。

這一集則由陳自瑤視角去解讀與羅子溢的婚姻問題。（《婚後事》截圖）

今晚（2/3）陳自瑤現身電視城出席《博愛歡樂傳萬家》籌款節目，接受《香港01》訪問時表示：「其實都等咗好耐終於都播，第一晚嘅時候，我係好緊張，我唔知道觀眾鍾唔鍾意，同佢哋會有咩反應。而呢幾晚我就好勤力做功課係咁出Po，每日都睇人哋畀我嘅留言，都睇到好夜，變咗每日都瞓得幾個鐘。雖然我唔能夠一一回覆佢哋，但我都留言多謝佢哋。令我感動到嘅係，我睇到好多人嘅故事，而最特別嘅係張明芯呢個角色帶畀佢哋好多共鳴。」

陳自瑤演繹張明芯這個角色演技大獲好評。（葉志明攝）

陳自瑤今晚出席籌款節目。（葉志明攝）

陳自瑤大方回應另一半出軌問題。（葉志明攝）

陳自瑤大方回應另一半出軌問題。（葉志明攝）

陳自瑤大方回應另一半出軌問題。（葉志明攝）

如果現實生活中另一半出軌會如何處理？

被問到現實生活中另一半出軌會如何處理？陳自瑤表示：「其實呢啲假設性問題好難答，因為當中有好多唔同嘅情況會發生，變咗好難答。（如果好似劇入面嘅情節咁，你會點處理呢段關係？）而張明芯就選擇決絕。但其實張明芯係受咗傷害接受咗佢，再受傷害，佢先變得咁決絕咁瘋狂。（會唔會好似張明芯慢慢去接受對方？）呢啲真係要睇實際情況。（你會唔會傷心？）當然會非常傷心，但我會理性去探討點解會變成而家咁嘅情況，自己出現咗啲咩問題呢？係咪自己做得咩唔好呢？問題能唔能夠解決呢？但如果大家都嘗試努力咗，而到最後都唔得嘅，又或者解決唔到嘅，咁都無辦法。（都會選擇離婚！）如果大家盡力咗係唔得嘅，或者個問題唔在於我，或者對方唔願意去解決嗰個問題，咁呢啲情況都要係雙方。一方想，但另一方唔想，咁都係嗰句，如果最後都唔得都冇辦法。」

王浩信和陳自瑤的感情事，經常成為傳媒焦點。（資料圖片）