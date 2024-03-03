陳蕾演唱會｜Nathan魏念恩擔任表演嘉賓 神穩8 個月首露面

陳蕾一連4場的《陳蕾演唱會 2024 念》昨晚(2日)舉行頭場。陳蕾以超性感透視上衣配白色頭紗登場，兼且露出迷人纖腰及美背。一開場，她自彈自唱第一首歌曲《我想和你好好的》，並且破格在瞓棺材大施歌喉，其中一幕更配合音效假裝暈倒中槍，全身滿佈鮮血，炒熱氣氛推至頂點。

陳蕾一連4場的《陳蕾演唱會 2024 念》今晚(2日)舉行頭場。（張祖銘攝）

，陳蕾唱出多首經典歌曲，分別有：《熒光》、《世界與你無關》、《相信一切是最好的安排》。（張祖銘攝）

當她表演到第十首歌曲《你快樂嗎？》時，獲好友張蔓姿現身擔任嘉賓，並以黑白長裙上陣彈琴和她合唱，雖然兩人完全沒有交談及說話，不過她們的造型打扮襯到絕！之後陳蕾再以多套造型登場，期間她換上了一套綠色閃光長裙拿起結他，大騷彈奏功力，型格十足。另外她還換上一條紅白長裙邊跳邊唱，仿如少女上身，打扮得相當年輕，而最搶眼的一套是以白色超短裙上陣，露出長腿及迷人鎖骨，並且唱出多首經典歌曲，分別有：《熒光》、《出走》、《娛樂人生》、《世界與你無關》、《相信一切是最好的安排》等。

當她演唱第二十四首歌曲《伸縮自如的愛 》的時候，ViuTV選秀節目《全民造星V》的參賽者亨仔（陳鎮亨）、Kim(卓金樂)、Tiger Foo（符紀男）及Nathan（魏念恩）四人現身台上擔任嘉賓彈奏樂器。

陳蕾以超性感透視上衣配白色頭紗登場，兼且露出迷人纖腰及美背。（張祖銘攝）

陳蕾換上一條紅白長裙邊跳邊唱，仿如少女上身，打扮得相當年輕。（張祖銘攝）

嘉賓之一的Nathan以深藍色長袖外套示人，並且全程垂低頭打鼓，沒有與陳蕾作出任何交流。Nathan其實自從上年底七月參賽期間爆出分手後仍向女友Jessie借錢一事，而其女友同年五月中墮樓身亡，自此醜聞不斷，而Nathan賽前半小時宣布退出比賽，他已經接近八個月沒有在幕前公開露面演出。

嘉賓之一的Nathan以深藍色長袖外套示人，並且全程垂低頭打鼓。（張祖銘攝）

Nathan沒有與陳蕾作出任何交流。（張祖銘攝）

陳蕾一連唱完二十五首歌曲後，她終於開口跟觀眾說話：「你試吓繼續嗌，我個耳仔嘅隔音程度覺得你哋太冷淡。」停頓數秒後，她取下耳機繼續說：「聽到聽到，多謝！其實都好喎！原來都啱啱好，如果你哋咁嘈，我係唱唔到歌，好少有歌手叫人唔好唱，會嘈住我唱。全晚我終於講嘢啦！我開騷導演係唔會俾我講嘢，即刻話冇晒氣質。」《凡星 》原本是演唱會最後一首歌曲，不過在演唱會在晚上十一點三十分左右，陳蕾又換上了一套輕便的衣服翻唱王菲《夢中人 》，演唱會完美落幕！