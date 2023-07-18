疑似Nathan女友同事留言再爆料　「佢寧願唔食飯都要畀錢你」

魏念恩（Nathan）被爆出分手後仍向女友Jessie借錢，形象插水，而退出《全民造星5》決賽的Nathan，昨日（18/7）就撰文解釋事件，他說自己事發後心情「恐懼、內疚、自責、傷心、甚至失眠」等，但因不想惹人擔心而扮開心，其後都對輕浮的自己感到嘔心。Nathan為發生後冇立即同對方家屬溝通、於喪禮上錯過與對方家屬面對面溝通的機會感到抱歉，指成為咗我現時最大嘅遺憾。」

Nathan在退賽後翌日撰長文解釋與Jessie的事件。（IG@nathanael_ngai）

他承認自己在報道刊出一刻，仍有很多事情未處理好，因而決定退出《造星5》決賽，向各個受影響單位致歉。而在文末，Nathan就向Jessie借錢一事解釋，他稱要澄清這是「當時資金周轉嘅生活模式」，「當時我同佢拍拖期間，我地（哋）雙方都有穩定嘅工作，但係出糧嘅時間好唔一樣，第三者睇到WhatsApp對話可能會對『借錢』一事感到難以接受，但事實呢個就係我地（哋）當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。」

Nathan的長文配上這張天空圖。（IG@nathanael_ngai）

不過有疑似是Jessie生前的同事就在這個貼文下留言，這位人士與Jessie有互相追蹤，他說Jessie寧願不吃飯都要俾錢Nathan，形容這種「周轉模式」只是Nathan單方面搵Jessie幫手，更說：「你呢就淨係識得喺電話XX佢，X到佢返工無啦啦都要喊！」

疑似Jessie的同事爆料，指她返工9個鐘只是飲杯嘢，為畀錢Nathan寧願自己唔食飯。（IG@nathanael_ngai）

前同事留言全文如下：

「周轉模式？笑X死！點解可以咁都講得出！有（由）你同佢拍拖開始 我就從來冇覺得過呢一個係一個共同承諾嘅一個模式。同佢做嘢一齊咁耐，只係見到過佢寧願唔食飯都要俾（畀）錢你，從來冇見過佢月尾有任何嘅經濟援助。可能呢個係你嚟㗎（嘅）經濟嘅模式，單方面需要幫助就問另外一位幫手，但係我從來都冇留意過佢有問過你拎任何一分一毫。喺我嘅腦海，同佢食過，最後一餐放lunch break嘅飯，佢都只係選擇飲杯嘢飲就算，你覺得返工九個鐘，飲杯嘢飲，真係夠飽？就係知道你個人厚顏無恥，我先周不時搵藉口請下佢食飯，你呢就淨係識得喺電話XX佢，X到佢返工無啦啦都要喊！一直以來，我都冇好刻意咁發聲，原因係因為我知道你係（喺）佢心目中幾重要，去到呢一刻睇完你打嘅嘢，完全唔覺得呢對（段）感情喺（係）對等！我真係忍唔住！」