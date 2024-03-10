專訪｜姜大衛親述與狄龍40年恩怨真相　認想法不同各行各路

現年76歲的姜大衛最近接受《香港01》專訪，除了暢談他這70年的精彩演藝人生，以及與太太李琳琳一段半世紀的愛情故事外，也罕有罕談與狄龍的關係，昔日的「邵氏雙俠」，為何如今「道不同，不相為謀」。



提到「邵氏雙俠」，有相當資歷的影迷一定不陌生，就是當年紅爆武俠片的姜大衛和狄龍，在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，姜大衛獲頒「萬千光輝演藝大獎」，就是由哥哥秦沛和狄龍頒獎，姜大衛和狄龍當年感情要好，好到有「狄不離姜、姜不離狄」的說法，後來傳出二人關係決裂，這次世紀同框不禁令人「舊事重提」。

場地提供：香港康得思酒店

John罕有回應與狄龍的關係。（麥超億攝）

二人決裂原因多年來眾說紛紜，盛傳二人在1975年拍攝《傾國傾城》時因戲份問題而埋下心結，後來又傳過他們曾在片場大打出手；而導火線據指是恩師張徹去世，人在北京拍戲的狄龍，派兒子譚俊彥代表出席葬禮，此舉令姜大衛非常憤怒。

John哥和狄龍當年都是張徹導演的愛徒。（IG@johngor2022）

John哥多年來不忘恩師當年提攜。（IG@johngor2022）

與狄龍道不同

對於與狄龍的關係，姜大衛拋下三字「道不同」，並罕有回應：「（我哋）冇打交、冇嗌交、冇同對方講乜嘢，乜都冇，（出面說的）都是傳言。只是大家慢慢長大之後，大家嘅睇法和諗法都唔一樣，對呢一行、對自己、對人哋等各方面，大家睇法唔一樣啫！好難講可唔可惜嘅，大家各行各路啫。有啲場合都會見到，見到面咪Hello囉。」

問到是否嬲狄龍沒有出席恩師喪禮？姜大衛直言：「呢樣嘢好難講，係佢個心嚟㗎啫。我嬲唔到佢㗎，係佢覺得應該點之嘛，我都冇得講，我唔會嬲㗎。」

John哥直言與狄龍道不同。（麥超億攝）

John哥坦言再與狄龍合作機會很微。（麥超億攝）

二人曾被稱為「邵氏雙俠」。（影片截圖）

如今形同陌路。（影片截圖）

事前不知狄龍任頒獎嘉賓

至於在《萬千星輝頒獎典禮2021》當晚，狄龍有份為他頒獎，姜大衛坦言事前不知道，是去到會場才知，「有乜所謂，佢頒畀我、我大佬頒畀我，有乜所謂啫，呢個係我嘅獎，冇嘢㗎。我覺得唔需要好介意，唔係點呀？唔攞呀？唔要呀？咁我份人咪好衰？都幾廿年嘅事，都費事諗。」

在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，John哥獲頒「萬千光輝演藝大獎」。（視覺中國）

狄龍是頒獎嘉賓之一，John表示事前並不知。（視覺中國）

有網民發現二人台上甚少交流。（節目截圖）

姜大衛續言：「老實講，大家再合作嘅機會就好微，以前所講嘅大家道不同，或者大家諗法唔同，呢啲而家唔需要再諗，使唔使再合作呢？亦都唔需要去再諗，大家都幾廿歲人，都唔知幾時走𠻹呀，唔需要再去諗呢啲嘢。」

外界將二人兒子比較

有趣的是，二人的仔仔都承繼父業，姜大衛還與譚俊彥不少合作，他覺得冇問題，譚俊彥也稱呼他Uncle。但外界將兩位「星二代」比較，譚俊彥現已貴為視帝，姜卓文才剛起步，姜大衛直言：「狄龍個仔叻㗎，叻過我個仔㗎，但而家之嘛，唔知㗎！呢樣嘢唔需要比較，亦唔使同人比較，做返自己就得了。」

John直言現時狄龍兒子是比自己兒子叻，但覺得無需比較。（麥超億攝）

John哥認做他兒子出道壓力大，事事要做120分。（資料圖片）

姜大衛也直言「爸爸係姜大衛」對仔仔來說是壓力，承認光環下成長壓力大，「大家睇佢都會將佢同我比，係幾大壓力，所以星二代好唔易做。之前都有人講過，話你係姜大衛個仔呀，你真係要做到120分先得。」

為形容曹永廉「咁嘅人」解釋 讚女婿顧家

此外，好多讀者可能都會以為，在YouTube上，只要你打「姜大衛」三隻字，後面出現的第一位不是「狄龍」，就是「三兄弟」，但非也，結果竟然是他女婿「曹永廉」。

John哥最初想最多人搜尋應該是「三兄弟」。（麥超億攝）

沒想到第一位居然是女婿曹永廉。（麥超億攝）

事緣他曾在節目上直言阿女嫁畀個「咁嘅人」來形容對方。姜大衛對此解釋說：「嗰次只係講嘢講快咗，我意思係話將個女交畀一個咁嘅人。因為我初初唔識佢，唔知佢係一個咩人，要慢慢先知曹永廉原來係一個好顧家嘅男仔。個女鍾意嘅當然係佢嘅自由，但做父母，我都要知道呢個男係咩料㗎，只係快口講咗出嚟。」

John哥曾在節目訪問中，以「咁嘅人」形容曹永廉，更成為搜尋首位。（節目截圖）

姜大衛盛讚這位女婿，在顧家方面真的有90分，對屋企人都很好：「即時對我哋都是好尊重、尊敬，佢又鍾意整嘢食，成日要我哋去佢屋企食飯，最好就個個禮拜都嚟，到而家都係㗎，佢唔介意㗎，佢鍾意做、鍾意買餸，佢係一個好顧家嘅人，喺呢方面佢同我都幾似㗎，所以大家都幾投契。」