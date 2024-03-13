李龍基一生大起大跌曾是嘉頓超班員工　又曾欠債被整蠱拍三級片

李龍基與正在還柙的女友王青霞早前成為風雲人物，一沉百踩，但除了這段感情事之外，李龍基一生亦可謂大起大跌。大眾認識李龍基因為他是TVB劇「御用皇帝」、酒廊歌手，但其實他年輕時更是機械工程的天才，不過後來進軍娛樂圈追夢，90年代因欠債而拍過三級片，對手竟是《中年好聲音2》參賽者……



李龍基一生大起大跌，曾是機械工程天才，在嘉頓任職期間的威水史為人津津樂道。（資料圖片）

李龍基自幼對機械工程有濃厚興趣，在家中把電線和電池駁來駁去，在爸爸鼓勵下鑽研機器有關的知識，畢業後更加入嘉頓麵包做機械工程學徒，其中有兩件威水史，包括維修好連國外專業工程師都無法修理的打麵粉機，以及發明麥當勞巨無霸專用的「灑芝麻機」，在嘉頓的發展可謂平步青雲，升職至主管，又獲嘉頓資助及提拔去日本進修機械工稱。

不過，最終李龍基並冇在這個行業發展，參加歌唱比賽並且獲溫拿經理人梁柏濤賞識，邀他做歌手，於是他去酒廊、夜總會、民歌餐廳等唱歌，又為電視台錄歌等，他曾在《01娛樂》專訪中表示自己一晚走足8場，80年代已有4、5部車，要揸保時捷飆車轉場，唱完即走，即使違泊泊到一個月將$9,000「牛肉乾」都冇有怕，笑說：「由呢個場去到嗰個場，15分鐘！揸得好快，真係好快，試過有次喺元朗開到148 km/h，快到我自己都驚，收油收油。」他又曾憶述最風光時期說：「嗰陣時喺酒廊餐廳唱歌一個月，可以買到一層樓！（一個月搵到幾多錢？20萬？）24萬！」

李龍基80年代曾去新世界中心的「海城夜總會」演出，是酒廊界的紅館。（資料圖片）

李龍基轉戰電視台，成為TVB御用皇帝，多演昏君，不過他曾表示自己03年因「得罪高層」被裁員。（資料圖片）

李龍基在80年代加入TVB唱歌，並於90年代轉簽藝員約，但其後酒廊式微，加上他覺得轉行做生意才是「長做長有」，於是先後經營彩色沖印、卡拉OK、歌廳酒廊和海鮮酒家等，不過因投資失利，蝕了幾百萬，更被「貴利」追數。李龍基為還債「下海」拍三級片，拍了《藝壇照妖鏡之96應召名冊》，除了與何家駒、林尚義合演，當中廁所場口更與90年代「亞姐」艷星、《中年好聲音2》參賽者蔡美蘭「激戰」！

李龍基曾在90年代「下海」拍過唯一一套三級片《藝壇照妖鏡之96應召名冊》。（電影截圖）

李龍基多年後在《01娛樂》專訪中亦談起此事，坦承：「當時我嘅心態係咩都做，有錢賺唔犯法我就做，但我盡量忘記自己拍過呢套嘢，搵我拍嗰個係以前TVB一個導演，我唔知佢會整蠱我。我接咗套戲，拍完第一日，冇嘢，第二日，冇嘢，第三日，我話『喂，唔得喎』，佢話『嚟啦嚟啦』，衰心軟。不過算啦，過咗去就過咗去。（影響好大？）都應該係，聽講套戲都好收得，嗰鑊大喇！後尾佢搵我拍第二集，我多多錢都唔制。」而記者近日再聯絡李龍基，他對於往昔風光史及低潮全都不欲多談，表示暫不接受任何訪問。

李龍基在戲中於廁所激戰蔡美蘭，女方有全裸演出、三點盡露，但尺度太激烈不方便在本文貼出完整版截圖。（電影截圖）

蔡美蘭全裸引起話題，最終票房大收，但李龍基堅拒拍續集。（電影截圖）

李龍基表示自己是被整蠱及衰心軟才會拍三級片，曾本住「有錢賺唔犯法我就做」心態，而如今他對於往事已不欲多談。（資料圖片）

蔡美蘭早在1988年17歲時就曾參選過港姐，與李嘉欣同屆，但最終並未能進入決賽，她其後就轉戰93年《亞洲小姐競選》，雖因身材出眾被視為大熱門，但最後只奪得「最上鏡小姐獎」，參演過幾部亞視劇後，更做「脫星」，全裸拍攝《南洋第一邪降》和《藝壇照妖鏡之96應召名冊》，後者更大收340萬！13年，她又現身亞視的《亞姐百人》受訪，透露自己信錯人而投資失敗、轉職保險，一直對娛樂圈戀戀不捨的她，積極經營自己的音樂頻道，去年更現身《中年好聲音2》海選，並信心爆棚表示必入十強，說：「冇可能唔得！」惟最終100強不入。

蔡美蘭先後參加過港姐和亞姐。（ATV）