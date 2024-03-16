場地單車國家盃｜翁浚皓首闖競輪半準決賽　達海飛點評兩港將

「UCI國家盃場地單車賽」香港站次日賽事，港隊代表先後登場，當中出戰男子競輪賽的翁浚皓，這名22歲的港將在復活賽過關，生涯首度打入國家盃半準決賽。港隊署任總教練達海飛（Herve Dagorne）賽後點評兩名男子競輪車手。



今年亞錦賽銅牌得主翁浚皓主場出戰國家盃。（蘇煒然攝）

港隊派出杜棹熙、翁浚皓出戰男子競輪賽，亞錦賽銅牌得主翁浚皓在第3組登場，頭3圈在領航車帶領下完成，排在尾位的翁浚皓多次嘗試突圍，同樣被擋在車群中，最後以第5名完成。杜棹熙緊接出場，同樣被列尾位的他，當領航車離開後隨即突圍，一度進佔頭位，惟未能保住優勢，最終以第5衝線。

杜棹熙在首圈一度突圍，惜未能笑到最後。（蘇煒然攝）

兩人稍後在復活賽再度亮相，力爭每組兩個的半準決賽席位，杜棹熙在首組一直未能突圍，以第4位衝線。翁浚皓最後一組登場，這名港將留守第3位，並在最後一圈發力，結果以次名衝線，順利取得晉級資格，全場車迷隨即歡呼慶祝。

翁浚皓在半準決賽再度跌入復活賽，翁在領航車離開時進佔第3位，即使在現場車迷的「加油」聲下，這名港將未能以前3名衝線，無緣準決賽，仍然是生涯首度躋身國家盃競輪賽的半準決賽。

杭州亞運・直擊｜翁浚皓由公路轉項短距離 做不擅長的事更叫努力

翁浚皓在復活賽次名過關，晉級男子競輪賽半準決賽。（蘇煒然攝）

+ 1

達海飛：正確的時機作出正確的決定

港隊署任總教練達海飛在上午項目完成後接受傳媒訪問，神情比昨天輕鬆，直言雖然不可因為晉級而滿足，但這名法籍教練坦言，不少強手未能晉級，並對麾下在主場交出水準而高興。翁浚皓早前在亞洲錦標賽創歷史，成為港隊史上首位獲得男子競輪賽獎牌的車手，如今在國家盃再創個人佳績，達海飛歸功於該面亞錦獎牌，同時點出港隊兩名競輪車手的分野。

「亞錦銅牌對翁的幫助很大，在競輪賽總要作出選擇，若然在當刻未能作出反應，就已經太遲了，這就是翁浚皓的果斷做得好的地方，他在正確的時機作出正確的決定，加上一點幸運就有這個成績。相反，杜棹熙力量上比翁更強，但他有時想得太多，錯過了最佳時機。」

達海飛賽後點評兩名港隊競輪車手。（趙子晉攝）

至於女子爭先賽，港將吳思穎、楊礎搖在資格賽分別造出11.606秒及11.630秒，未能晉級。達海飛賽後指平時訓練有穩定表現的楊礎搖，今日或許因想在主場交出更好的表現，而在衝刺圈前一圈速度太高，稍為影響衝刺圈的時間，並指楊有力造出11.4秒左右的時間。

曹棨光男子全能賽資格賽過關

早前亞洲錦標賽摘下男子全能賽銅牌的曹棨光，代表港隊出戰，首組資格賽亮相，這名港將在第2次搶分與匈牙利車手一同突圍，最後率先壓線取得寶貴5分，同時獲得晚上全能賽的參賽資格。

UCI國家盃場地單車賽香港站香港隊名單



男子爭先賽：杜棹熙、翁浚皓

男子競輪賽：杜棹熙、翁浚皓

男子麥迪遜賽：曹棨光、朱浚瑋

男子全能賽：曹棨光

男子全能賽後備：繆正賢

女子爭先賽：楊礎搖、吳思穎

女子競輪賽：楊礎搖、吳思穎

女子麥迪遜賽：李思穎、梁穎儀

女子全能賽：李思穎

女子全能賽後備：梁寶儀

女子爭先賽、凱林賽及團體競速賽後備：童森

