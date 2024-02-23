場地單車｜港將李思穎全能賽摘銀　3月國家盃香港站領銜再爭牌

在印度舉行的場地單車亞洲錦標賽，港將李思穎在女子全能賽摘得一面銀牌，她將會在3月15至17日在香港舉行的UCI國家盃場地單車賽，領港隊共15名車手出戰，爭獎牌之餘也繼續衝擊奧運資格。另外，小將李恩浩也奪得男子青年捕捉賽銅牌。



2024亞洲場地單車錦標賽本月21至26日在印度新德里舉行，在第二日賽事（22日），港隊「開齋」獲得兩面獎牌。獲譽為「小女車神」的22歲香港車手李思穎，在主項女子全能賽出戰，最終不敵東京奧運全能賽金牌得主、日本車手梶原悠未，獲得一面銀牌。

另一方面，李恩浩也在青年組的男子捕捉賽奪得銅牌，金、銀分別由哈薩克的Yerdaulet Yegizbay和中華台北的張恩騰獲得。

港隊在完成亞錦賽後，下月會出戰在香港單車館舉行的UCI國家盃場地單車賽香港站，香港會派出6男7女共13人出戰，除了爭取獎牌，也是在4月15日「死線」前力爭奧運資格積分的大好機會。

港隊陣容包括：

男子團體競速賽：杜棹熙、翁浚皓及莫沚駿

男子爭先賽及競輪賽：杜棹熙及翁浚皓

男子麥迪遜賽：曹棨光、朱浚瑋

男子全能賽：朱浚瑋、繆正賢（後備）

女子團體競速賽：楊礎搖、吳思穎、程嬿珊、童森（後備）

女子爭先賽及競輪賽：楊礎搖、吳思穎、童森（後備）

女子麥迪遜賽：李思穎、梁穎儀

女子全能賽：李思穎、梁寶儀（後備）



除了港隊外，在各隊都要爭取奧運資格之下，多個國家都派出強陣，包括荷蘭短途車手、東京奧運奪兩金一銅及世錦賽13金得主拿維臣（Harrie Lavreysen），同是東奧金牌和世錦賽9金的賀蘭（Jeffrey Hoogland）；德國女子短途車手、在2023世錦賽奪女子團體競速金牌的嘉拉布斯治（Pauline Grabosch）、軒絲（Emma Hinze）、費德列芝（Lea Sophie Friedrich）也會參賽。

荷蘭車手拿維臣在男子短途項目相當強勢。（Getty Images）

賽事門票已在城市電腦售票網發售，每個時段門票由50至200港元，特惠票由30至100港元，同一交易購買2張或以上門票可獲8折優惠。賽事為大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌活動，在3月16至17日會在單車館外設有嘉年華。

「2024 UCI 國家盃場地單車賽（中國香港）」資料：

地點：香港單車館

日期：2024年3月15日（星期五）至3月17日（星期日）

開幕禮時間：3月15日晚上6時30分

門票時段：

3月15日：下午5時45分至晚上9時50分

3月16日：上午10時至下午3時20分

3月16日：晚上6時至9時40分

3月17日：上午9時至下午2時25分

3月17日：下午4時至晚上7時55分