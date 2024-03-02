場地單車｜李思穎冀主場鎖定奧運資格　徐淑琪亞運低潮後專注康復

手牽手交替120個圈，「小女車神」李思穎（Ceci）與楊倩玉在杭州亞運為港隊在女子麥迪遜賽拿下一面銀牌，李思穎早前在印度出戰亞洲場地單車錦標賽，身邊拍檔換成梁穎儀，照樣摘銅。

李思穎與楊倩玉今日（2日）一同出席奧委會活動，再度變成小師妹的Ceci，大爆好拍檔「心思思」考慮復出。



一眾香港運動員出席奧委會活動。（黃浩謙攝）

李思穎在印度新德里的場地單車亞錦賽2銀2銅，返港後與好拍檔楊倩玉﹑陳家豪﹑姚潔貞﹑林衍聰﹑林衍蕙﹑徐淑琪﹑許得恩等香港運動員出席奧委會活動。

李思穎與楊倩玉在去年的杭州亞運會，一同在女子麥迪遜賽拿下銀牌，楊倩玉亞運後休假至今，而「小女車神」的拍檔亦換成梁穎儀，縱然今次亞錦賽摘銅，Ceci直言雙方仍要磨合，「第一次與梁穎儀（在麥迪遜賽）合作，大家在配合上仍有不少空間可以改善﹑進步，畢竟日後還要爭奪奧運資格及全運會等，當然希望楊倩玉可以歸隊。」

李思穎與楊倩玉今日一同出席奧委會活動。（黃浩謙攝）

化身小師妹的李思穎「突擊」好拍檔，Ceci不單止公開向楊倩玉「施壓」，更大爆對方「心思思」在5月底在哈薩克舉行的亞洲公路單車錦標賽復出，參加混合團體項目，更笑指楊倩玉最近積極訓練，今早更在寒冷天氣下跑了10公里。楊倩玉表示看到隊友近日出戰，自己都愈來愈念掛落場鬥車的日子，尤其是在她喜歡的公路賽，直言若然幫到團隊，她不介意出戰。

李思穎在今屆亞錦賽全能項目摘下銅牌，這名「小女車神」直言不太滿意表現，希望在本月中香港舉行的場地單車國家盃有更好的表現，同時鎖定奧運資格，「當我在捕捉賽取得第4後，陣腳已經打亂了，不斷胡思亂想，隨後的配速賽亦發揮一般，直至淘汰賽才慢慢入局。我希望在香港站（國家盃）發揮得更好，今次頭十為目標，希望超越自己個人最佳的第7位，而我們在主場發揮更佳，希望可以同時鎖定奧運資格。」

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李思穎希望在月中的香港站場地單車國家盃取得奧運資格。（黃浩謙攝）

徐淑琪經歷亞運後難平伏 術後逐漸復操

柔道女將徐淑琪（Suki）在杭州亞運因為膝傷，出賽前臨時被取消資格，曾經在社交網站發長文解釋原因。Suki錯失亞運後，去年10月完成右膝前﹑後十字韌帶的手術後，如今逐漸恢復跑步及重量等訓練，但柔道訓練需要等待醫生的評測。

經過杭州亞運後，徐淑琪坦言心情仍然難以平伏，「（心情）好過上年，但有時看到亞運相關的東西都想起，仍然有點耿耿於懷。其實近一﹑兩年狀態很好，國際賽不時有好成績，原本杭州亞運的成績是用來爭奪奧運資格，所以對我的柔道生涯是很大的打擊，未來都難保能否返回這個高水平。」經歷低潮後，徐淑琪仍未言棄，現時以康復為最大目標，視乎康復情況再決定生涯。

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