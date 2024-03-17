英超｜熱刺1分鐘內兩度門前失機　爭四受重創　孫興慜：不可接受

撰文：高詩琦
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熱刺在英超作客0：3不敵富咸，不僅因而無法繼續衝擊死敵阿仙奴的一項紀錄，比賽期間1分鐘內兩度門前失機，也令球迷咋舌。

熱刺正與阿士東維拉競逐英超第4名，希望憑此獲得歐聯資格，這支北倫敦球隊賽前在少踢一場下落後第4的維拉兩分，若然今仗贏波，便能反壓對手。然而洛迪高梅尼斯（Rodrigo Muniz）兩個入球、加上盧基治建功，富咸鎖定3：0勝果。

洛迪高梅尼斯為富咸梅開二度。（Getty Images）

這場大敗不僅打擊了熱刺爭前四的形勢，也中斷了他們連續39場英超比賽入球的走勢，無緣繼續衝擊阿仙奴在2001至02年間創下的連續55場英超入球紀錄。

另外，熱刺在比賽期間腳風相當不順，其中一次在短短1分鐘內，班倫莊臣和迪姆華拿都先後在門線前錯過黃金入球機會，也惹來球迷熱議，班倫莊臣將孫興慜的傳中撞出柱邊，迪姆華拿未幾也照辨煮碗，將古路施夫斯基的右邊近門傳中轟出柱邊。

熱刺隊長孫興慜直言全隊表現都不可接受。（Getty Images）

熱刺隊長孫興慜賽後受訪時難掩失望，他也說得直接，指全隊表現都不可接受：「包括我自己（的表現）在內，都不可接受，所有人都要照照鏡子、向自己說，『這是我的錯』。」他指出球隊今仗表現明顯不足，「我們沒有像今季其他比賽般盡力，無論表現和態度都不夠好，大家都應該好好檢視一下自己。」

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