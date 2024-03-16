MMA｜傳奇UFC選手火災中勇救家人　昏迷3日甦醒　與女兒相擁而泣

UFC傳奇人物馬克高文（Mark Coleman）日前在火災中勇救家人後，在醫院昏迷不醒，事件感動不少網民，其女兒在網上發起眾籌後僅半天便達到5萬美元目標。

他周五終於甦醒，與兩名女兒相擁而泣，並在Instagram感嘆生命無常，希望大家能珍惜生命中每一刻。



馬克高文昏迷數日，周五終於甦醒。（Instagram）

現年59歲的馬克高文是UFC名人堂成員，有「The Hammer」之稱，亦是「Ground and Pound教父」。美國時間周二凌晨，他家中突然起火，小狗Hammer將其叫醒後，馬克即先後把父母救出，但再折返想救Hammer不果，他亦被空運送往醫院治理，全身插滿喉管。

他其中一名女兒Kenzie周五表示父親已經能自行呼吸，在Instagram貼出的影片中，已甦醒的馬克高文與兩名女兒見面後即相擁而泣，並表示自己是世上最幸福的人，「我很幸運，無法相信父母都活下來了……」

這名MMA傳奇選手情緒激動地憶述事發經過：「當時我必須作出決定，因為走出房間時情況已很糟糕。我無法呼吸，幾乎要走出室外，然後我折返去救他們（父母）。我不敢相信我救了他們……」

之後Kenzie在Instagram中，助父親以長文感謝大家的支持、祈禱及捐助，「我鼓勵大家要做自己想做的事，做更好的自己，並珍惜每一天，你不知道明天會發生什麼。」馬克高文又悼念不幸逝世的愛犬Hammer：「他是我的夥伴及最好朋友，我們每天都在一起，我將非常想念他。」

馬克高文與兩名女兒相擁而泣。（Instagram截圖）

他曾因酗酒而需前往戒毒所，也戰勝過突發心臟病。今次他不忘呼籲大家遠離酒精，保持健康飲食。不少人都留言向這名捨身勇救家人的英雄致敬，現任UFC重量級冠軍Jon Jones及兩屆重量級冠軍Stipe Miocic都有留言祝賀。