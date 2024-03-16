大谷翔平愛妻球鞋成熱話　細數大谷穿過款式　一款特別版成心頭好

棒球球星大谷翔平愛妻曝光，引起球迷「暴動」，有指大谷太太田中真美子穿著的New Balance球鞋9060 ECA，立即被搶購一空。

9060系列2022年面世，由自家設計師James Lee及Yue We主理，以「Retrofuturism」為意念，結合99X系列的經典設計，以及860系列的科技。大谷太太腳下的ECA色，早在2023年上旬上架，所以缺貨並不出奇；查看部份日本女服網站，球鞋3月內將再次上架。

大谷2023年離開原贊助商、日本傳統大牌ASICS，轉投總部設於波士頓的美國品牌New Balance，雙方沒有透露合約年期，但表明是「長期合作」。

New Balance近年在潮流界大熱，如今與體壇現役最大額合約的球星「聯乘」，看看大谷加盟後曾經穿著過的New Balance鞋款，9060是他喜歡的鞋款之一，但數到最特別，絕對是一雙特製的574。



New Balance 574

大谷加盟New Balance後的第一波廣告，他穿上的就是574；而且品牌更首次將574結合棒球鞋釘，製作574棒球釘鞋。

在大谷的手套上，亦繡有一隻574球鞋，在細節中見心思。

大谷翔平加盟New Balance後，穿上574釘鞋亮相。（New Balance官網Press Box）

大谷翔平加盟New Balance後，穿上574釘鞋亮相。（網上圖片）

New Balance 9060

去年天使隊的春訓，大谷曾經穿著9060前往球場，即是與太太日前穿著的同款，但當時大谷穿上的是Black with castlerock and rain cloud色。

大谷亦曾穿著9060。（網上圖片）

New Balance 990v6

由Teddy Santis主導New Balance Made in USA 990v6 Magenta Pop，去年尚未正式發佈時，大谷翔平已率先穿著，「紫+粉紅+米白」的設計十分吸睛，成為球迷及波鞋迷一時佳話。

日本New Balance今日推出新的大谷廣告，他穿的同樣是990。

在Made in USA Season 3 990v6 Limestone & Magenta還未正式上架，大谷翔平已率先穿著。（MLB Life X）

大谷翔平最新New Balance廣告，同樣穿上990 v6。（New Balance JP官網）

New Balance 2002r

大谷加盟道奇後，上月曾出席NFL洛杉磯公羊的賽事，當時他腳踏一雙Eclipse Raincloud色的2002r。