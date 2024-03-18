英足總盃︱車路士兩後備補時建功　4：2挫10人應戰李斯特城晉4強

英格蘭足總盃8強，10億大軍車路士主場迎戰英冠的李斯特城，半場藍軍已領前2：0，以為可以輕鬆晉級，不料下半場被李斯特城連追兩球扳平。

轉捩點是李斯特城守將卡林杜爾（Callum Doyle）73分鐘紅牌被逐，車路士在補時連入兩球，以4：2贏波晉級。



車路士後備上陣的卓胡安美卡、馬度基在補時2分鐘和8分鐘各入一球，助球隊4：2擊敗李斯特城晉身4強。（Getty Images）

古古列拿和高爾彭馬上半場各入一球，車路士在主場史丹福橋出戰，即使史達寧26分鐘博得十二碼後親自操刀主射「宴客」，半場仍領前2：0。

下半場初段，車路士守將迪沙斯在李斯特城前鋒達卡的壓力下，回傳予門將山齊士，卻無留意隊友根本不在門前方，皮球直入己方龍門網窩，這記烏龍球助李斯特城51分鐘追成1：2。62分鐘李斯特城翼鋒馬維迪迪（Stephy Mavididi）在左路扭動蛇腰殺入禁區後起腳，皮球直飛遠柱網仔，一記精彩入球助李城追成2：2平手。

李斯特城守將卡林杜爾71分鐘在禁區邊從後踢跌尼高拉斯積遜 ，及後由黃牌改判紅牌被逐。（Getty Images）

不過李斯特城守將卡林杜爾71分鐘在禁區邊從後踢跌尼高拉斯積遜，球證最初判罰黃牌及十二碼，經VAR判定犯規位置在禁區外，於是球證取消十二碼，改判罰球，但杜爾的黃牌改為紅牌。

李斯特城10人應戰守到補時終捱不住，車路士後備上陣的卓胡安美卡、馬度基在補時2分鐘和8分鐘各入一球，助球隊4：2擊敗李斯特城晉身4強，近8季以來6次至少打入足總盃４強。