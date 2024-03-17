英足總盃︱利物浦兩致命失誤　曼聯加時末段連入兩球4：3挫紅軍

英格蘭足總盃8強上演曼聯對利物浦的「雙紅會」對決，近況平平的紅魔鬼開賽初段即憑麥湯米尼的入球，1：0先開紀錄。利物浦上半場大部分時間攻勢欠順，以為半場落後返回更衣室，半場前3分鐘內連入兩球，以2：1反超前。

下半場戰至87分鐘，曼聯終憑後備上陣的安東尼扳平，雙方加時決勝負，利物浦一度由艾利洛射成3：2，曼聯在加時下半場先由拉舒福射入再扳平，加時補時再由迪亞路射成4：3擊敗利物浦晉級4強。



無論雙方狀態如何，「雙紅會」總是焦點大戰，傷兵滿營的紅軍，今仗排出迪亞斯、紐尼斯、沙拿的三叉戟攻堅，中場三子蘇保斯拿爾、麥阿里士打、遠藤航盡出，算是近期難得的強大陣容。一班相當搶鏡的「大冧把」小將，只有中堅昆沙一人獲正選，夥拍隊長雲迪積克，羅拔臣復任正選，祖高美斯移向右閘。

不過先開紀錄的卻是曼聯。開賽10分鐘，遠藤航在中場犯規，曼聯把握機會快開罰球，皮球送向左路的拉舒福特，他送加拿祖一程，加拿祖窄角度起腳被利物浦門將基利靴擋出，皮球彈高後麥湯米尼門前窩利撞入，曼聯領前1：0。

麥阿里士打精彩入球為利物浦扳平。（Getty Images）

利物浦落後下傾力反撲，受制曼聯今仗相當勤力的防守，攻勢和射門一一無功而還，35分鐘曼聯一次反擊幾乎再次得手，小將高比馬恩奴帶球連過數關，拉舒福特左路接應後傳中，麥湯米尼第一時間殺入12碼點撞射，被基利靴反應極快撲出。

僅兩分鐘後，沙拿在右翼回傳予中路，遠藤航入楔撞射入網，卻因沙拿被判越位在先，利物浦未能扳平。上半場中後段戰情看似無大變化，利物浦卻在3分鐘內連入兩球。

44分鐘中堅昆沙在中場引球推進一路帶入禁區，他傳予紐尼斯，這位烏拉圭前鋒聰明地橫傳予位置更佳的麥阿里士打，阿根廷中場不負所托抽射破網為紅軍扳平。這球雖然只是簡單的三腳波，但整個組織到射門一腳均十分精彩。

利物浦追平後愈戰愈勇，紐尼斯近門勁射，曼聯門將奧拿拿擋出不遠，沙拿門前補中，上半場補時2分鐘利物浦反超前2：1。

今場比賽不止是兩支宿敵球隊的對決，兩軍領隊都是焦點所在。高普季尾離任，他早前已領軍贏得聯賽盃，會否在足總盃再下一城？更重要的是，曼聯領隊坦赫格盛傳帥位難保，足總盃或是他「保住份工」的最後機會。有意思的是，高普昔日領軍擊敗曼聯，已曾直接、間接導致摩連奴及蘇斯克查被炒，坦赫格會否成為他離任前最後一名「刀下亡魂」？

坦赫格跟高普足總盃對賽前有講有笑。（Getty Images）

下半場易邊後，初段盡是利物浦的天下，紐尼斯、沙拿多次射門均被奧拿拿擋出或接收。71分鐘曼聯率先作出調動，坦赫格以安東尼入替今仗無甚表現的凱倫，並以馬古尼取代雲比沙卡。1分鐘後，高普亦換人，先以艾利洛入替蘇保斯拿爾，76、77分鐘再以巴特利、加普，入替羅拔臣和沙拿，巴特利如常踢右閘，祖高美斯移向左閘。

曼聯之後再作調動，80分鐘艾歷臣入替小將馬恩奴，85分鐘華拉尼亦被換走，由阿密特迪亞路入替。想不到的是，紅魔變陣果然收到效果。

安東尼後備入替末段為曼聯追成2：2。（Getty Images）

比賽尾段曼聯再次加強攻力，87分鐘後備入替的安東尼在門前面對紅軍兩球員包夾，他轉身擺脫遠藤航後起腳，皮球直飛死角破網，終為曼聯追平2：2。

曼聯追和後士氣大振，發動一浪浪攻勢，補時3分鐘拉舒福特突破越位，他控定皮球後面對基利靴近門施射卻在遠柱斜出，白白浪費黃金機會。補時4分鐘完結，法定時間90分鐘完場，比賽須加時30分鐘決出勝負。

艾利洛在加時入球，助利物浦再次領前。（Getty Images）

加時下半場利物浦兩犯致命失誤

105分鐘，利物浦一次界外球，皮球輾轉落到艾利洛腳下，這位年輕人在禁區頂拉弓，皮球省中嘗試阻截皮球的艾歷臣腳部後直飛死角，利物浦3：2再次領前。

森美卡斯101分鐘入替祖高美斯後，屢次出現失誤，致命犯錯在112分鐘出現，他在後場傳球路線太差，被曼聯球員截到打反擊，麥湯米尼傳予拉舒福特射成3：3。加時補時1分鐘，利物浦開出角球後，艾利洛被曼聯球員截去皮球高速反擊，加拿祖橫傳予阿密特迪亞路射成4：3。迪亞路開心得忘我脫衣慶祝，兩黃一紅被逐，無阻曼聯以4：3反勝利物浦，晉身4強。

利物浦今仗由法定時間到加時均未能把握領先優勢，紅軍在傷兵潮下維持上佳戰績十分難得，不過始終仗多兵疲，森美卡斯和艾利洛在加時末段兩次致命失誤，終連累球隊晉級變出局。