英足總盃｜曼聯8強對利物浦或決定坦赫格去留　三大因素陷劣勢

英格蘭足總盃8強的焦點大戰，無疑是曼聯主場對死敵利物浦，但這場賽事除了「雙紅會」的傳統意義，更實際的是有機會決定紅魔鬼主帥坦赫格的去留。



曼聯早前在英超對富咸和曼城吞下二連敗，易帥的傳聞立刻甚囂塵上，直至上周在主場2：0擊敗愛華頓，戰績才稍稍回穩。不過這也不代表坦帥的位置安穩，英媒普遍認為，足總盃將會是他的最後一根稻草——可以救命，但也可以壓垮他。

坦赫格賽前也明言，足總盃是曼聯「拯救球季」的機會：「我們唯一贏得錦標的機會就是足總盃，只要再贏三場就可以……這是一場很大的考驗，但我們喜歡考驗，我們也有信心，某程度上可以放鬆一點，但也要在比賽中拿出證明。」

然而這場大戰之前，種種數據、往績都反映坦赫格的前景並不樂觀。

坦赫格深明足總盃是他拯救曼聯今個球季的最後機會。（Getty Images）

對「傳統Big 6」戰績不佳

首先，今季曼聯在英超對傳統「Big 6」包括曼城、熱刺、利物浦、阿仙奴和車路士，7戰得1勝2和4負，唯一勝仗是在主場擊敗不濟的車路士，也在主場賽和過熱刺，而作客0：0守和紅軍一仗算是踢得較好的。曼聯在聯賽次循環主場對利物浦一戰稍後才上演，但以今季對強隊的演出，實在不容樂觀。

曼聯今季英超對Big 6戰績：

作客熱刺 輸0：2

作客阿仙奴 輸1：3

主場對曼城 輸0：3

主場對車路士 贏2：1

作客利物浦 和0：0

主場對熱刺 和2：2

作客曼城 輸1：3



曼聯今季對英超傳統勁旅，幾乎嚐不到甜頭。（Getty Images）

在英超Big 6對戰中，利物浦也不算非常出色，但算合理——8戰獲得1勝5和2負，也是只能擊敗車路士，兩場敗仗來自阿仙奴和熱刺。不過紅軍的優勢在於近況較佳，在各項賽事近9仗獲得8勝1和、且多場大勝的佳績，唯一未能贏的一仗來自在英超賽和曼城，考慮到利物浦早前傷兵纍纍，戰績已算十分不錯，加上有高普季尾離隊這個或會成為球員額外動力的因素存在，曼聯即使在主場出擊也未必有信心擊敗對手。

利物浦不久前出戰聯賽盃決賽，到後段陣容大半是青年軍，並捧得今季首個錦標。（Getty Images）

應對傷兵潮心態大不同

以近況來說，利物浦狀態極佳，重點是即使受傷兵潮困擾，紅軍「大冧把」新人能出大場面、僅有健康的經驗球員也願意擔起更大責任，這個局面在紅軍之前傷兵滿營時更明顯，在聯賽盃決賽派遣經驗較淺的青年軍上陣，雲迪積克和遠藤航表現滿分，小將也出色，最終捧盃而回，完美地化危為機，將傷兵潮變成提升全隊信心和培養新星的機會。

可靠的經驗球員成為紅軍在傷兵潮中仍能保持戰績的關鍵。（Getty Images）

相反，曼聯在同樣面對傷兵問題時，表現較為不穩，而坦赫格也常將失分歸咎於傷兵，甚至說出「若不是傷兵，我們能多贏14場……想像一下，如果全部球員都能上陣」的震人言論，「雙紅」對於傷兵潮的態度差異由此可見一斑。

「紅魔鬼」的傷兵問題近來有所緩和，今仗尚有美臣蒙特、杜維爾馬拉西亞、安東尼馬迪爾等有傷在身；凱倫、哈利馬古尼則有望復出，且看他們能否及時拯救坦赫格。

利物浦也有好消息，穆罕默德沙拿已全面復出，上仗歐霸盃更取得入球，不過伊巴謙干拿迪、阿歷山大阿諾特等則不樂觀，或要國際賽期後才能再上陣。

曼聯近年對利物浦戰績處於下風。（Getty Images）

曼聯近年對利物浦陷劣勢

曼聯近年積弱，近12次和紅軍交手只贏過兩場，上一次擊敗利物浦，是2022年8月的英超，當時紅魔鬼以2：1在主場擊敗紅軍，但次循環就遭對手在晏菲路以7：0血洗。由2021年5月起計的3年間，這場勝仗也是唯一的勝利。當時入球的球員是拉舒福特和查頓辛祖，前者仍在隊中而且連續兩場聯賽取得入球，今仗也會成為曼聯的入球希望；而後者則早已在一輪與坦帥的風波下離隊，借回舊東家多蒙特，重新繼續生涯。

曼聯近12次與利物浦對戰紀錄：

2018年12月16日英超（客） 負1：3

2019年2月24日 英超（主） 和0：0

2019年10月20日 英超（主） 和1：1

2020年1月19日 英超（客） 負0：2

2021年1月17日 英超（客） 和0：0

2021年1月24日 足總盃（主） 勝3：2

2021年5月13日 英超（主） 負2：4

2021年10月24日 英超（主） 負0：5

2022年4月19日 英超（客） 負0：4

2022年8月22日 英超（主） 勝2：1

2023年3月5日 英超（客） 負0：7

2023年12月17日 英超（主） 和0：0



值得留意的是，近12次交手中，曼聯兩次擊敗紅軍都是在主場，至少今仗能有主場優勢，但另一值得關注的，是「雙紅」近6次碰頭，利物浦有4場都能取得至少4個入球。紅軍前鋒達雲紐尼斯近況相當不俗，復出後4場賽事交出4個入球和1次助攻，加上沙拿已滿血回歸，曼聯能否抵擋得住呢？