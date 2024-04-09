第九屆港運會「活力動感攝影比賽」　記錄精彩時刻　贏取豐富獎品

第九屆全港運動會（港運會）將於2024年4月21日至6月9日舉行，當中除了十八區區際體育比賽，康樂及文化事務署更舉辦連串的社區參與活動，而其中的「活力動感攝影比賽」，歡迎市民透過鏡頭記錄健兒的動感時刻，並將相片上載到第九屆港運會的專題網頁，全城欣賞這項盛事的難忘片段。



為鼓勵攝影愛好者拍下第九屆港運會各項活動的精彩瞬間，捕捉參與者的動感時刻，大會舉辦「活力動感攝影比賽」，讓全港市民透過不同形式參與港運會，支持十八區健兒作賽，費用全免。

「活力動感攝影比賽」設有公開組及學生組，公開組歡迎所有本港居民參加，年齡不限，學生組則歡迎本港全日制學生參加，每名參加者只可競逐一個組別，最多提交五張作品。

每組均設有冠、亞、季各一名，以及優異獎十名，參加者可按以下方法遞交參賽作品，6月21日（星期五）截止。

1. 互聯網

在第九屆港運會「活力動感攝影比賽」專題網頁輸入參賽者資料並上載參賽作品。

參賽作品必須為解像度不少於800萬像素的JPEG檔案，大小須為1MB至3MB。

遞交時間以完成所有照片上傳及登記程序的時間為准，逾時遞交，概不受理。

按此進入專頁 網上遞交作品



2. 郵寄或專人送遞

把參賽作品和填妥的參加表格以郵寄或專人送遞，信封面清楚註明「第九屆全港運動會─—活力動感攝影比賽」，並送交至沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部2樓康樂及文化事務署大型活動組。

以下為第九屆港運會比賽項目及日期：

2024年4月21日

開幕典禮



2024年4月21日至6月2日

八項體育區際比賽



2024年4月27日至5月25日

體育示範項目比賽（包括: 霹靂舞、運動攀登、滑板及女子五人足球）



2024年2月25日至6月9日

輪椅三人籃球比賽



2024年5月18日至5月26日

硬地滾球比賽



2024年6月1日

智障人士游泳比賽



2024年4月6日至5月26日

智障人士乒乓球比賽



2024年6月9日

閉幕暨綜合頒獎典禮



「活力動感攝影比賽」的詳情及各項章程，可瀏覽港運會專題網頁（www.hongkonggames.hk）。

除了「活力動感攝影比賽」，第九屆港運會開幕典禮將會在2024年4月21日（周日）舉行。另外，歡迎市民一起入場睇各項比賽，為自己社區的運動員打氣！

過去作品一覽（圖片由康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

港運會「活力動感攝影比賽」過往作品。（康文署提供）

關於全港運動會（港運會）：

為進一步推廣社區「普及體育」的文化，體育委員會自2007年起每兩年舉辦一屆港運會。港運會是一個以十八區為參賽單位的全港性大型綜合運動會，舉辦目的是在社區層面提供更多體育參與、交流和合作的機會，鼓勵市民積極參與體育運動，從而提升地區體育水平，增加市民對居住地區的歸屬感；同時促進十八區之間的溝通和友誼，加強社區的凝聚力。

第九屆港運會由體育委員會主辦，並由其轄下的社區體育事務委員會負責統籌，協辦單位包括民政事務總署、康樂及文化事務署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國香港田徑總會、中國香港羽毛球總會、中國香港籃球總會、中國香港足球總會、中國香港游泳總會、中國香港乒乓總會、中國香港網球總會、中國香港排球總會、中國香港體育舞蹈總會、中國香港攀山及攀登總會、中國香港滾軸運動及滑板總會、中國香港智障人士體育協會及中國香港傷殘人士體育協會。

第九屆港運會的區際體育比賽定於2024年4月21日至6月9日期間舉行，共設有八個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。今屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，亦新增霹靂舞、滑板及運動攀登三項深受青少年歡迎的「城市運動」作為示範項目。殘疾人士體育比賽設有四個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球比賽。