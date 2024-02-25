港運會辦十八區誓師暨啦啦隊大賽　增分齡組別賽事及4項城市運動

第九屆全港運動會今日（25日）在中山紀念公園體育館舉行十八區誓師暨啦啦隊大賽，以宣告來自十八區的參賽運動員已準備就緒，而十八區啦啦隊亦到場獻技，競逐「最佳表現獎」、「最具地區特色獎」和「最具人氣獎」。第九屆港運會籌備委員會主席容樹恒表示，是次港運會亦加入多項城市體育示範項目比賽，期望為港運會添加新元素及活力。



十八區啦啦隊今日到場獻技，以舞步、動作和口號展示所屬地區的特色和活力，競逐「最佳表現獎」、「最具地區特色獎」和「最具人氣獎」。

當中「最佳表現獎」以參賽隊伍的表演內容、整套動作的編排、現場表現、動作技巧和整體表現評分；「最具地區特色獎」則就整體印象、動作、服飾、造型、口號、音樂和歌曲各方面能否展現所屬地區的特色作出評審，比賽結果將於今日晚上9時在港運會專題網頁公布。

「最具人氣獎」就由現場觀眾以一人一票方式選出，結果將在票數核算完成後公布。勝出的啦啦隊隊伍將於第九屆港運會開幕典禮（4月21日）演出，獎項將於第九屆港運會閉幕暨綜合頒獎典禮（6月9日）頒發。

本屆港運會設分齡組別賽事

而容樹恒亦表示，本屆港運會在個人體育比賽項目新增設分齡組別賽事，分為十五歲或以下、十六至十七歲和十八歲或以上，讓更多市民尤其是青少年能參與其中。此外，本屆港運會亦加入多項城市體育示範項目比賽，包括深受年青人歡迎的霹靂舞、運動攀登及滑板，為港運會添加新元素及活力。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左四）、第九屆全港運動會籌備委員會主席容樹恒（右三）等一同主持第九屆港運會十八區誓師暨啦啦隊大賽。（政府新聞處圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持誓師儀式時表示，兩年一屆的港運會可讓各區市民親身參與運動競賽，亦可感受大型體育盛事的熾熱氣氛。他又呼籲全港市民踴躍支持第九屆港運會，除了代表所屬分區參加比賽外，亦可到場觀賽和為運動員打氣，並積極參加各項社區參與活動，實現「全港運動 全城躍動」的目標。

港運會今年設八個比賽項目 另設殘疾人士比賽

港運會為兩年一度的大型綜合運動會，以全港十八區為參賽單位。第九屆全港運動會將於今年4月21日至6月9日期間舉行，設有八個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。殘疾人士體育比賽設有四個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球比賽。

港運會同時都會有其他社區參與活動並陸續舉行，包括3月3日上午在沙田城門河畔一帶舉行的「賽馬會全城躍動活力跑」。活動當日在源禾遊樂場將舉行多項活動，包括舞台表演、新興運動攤位遊戲及結合多媒體和虛擬實境元素的體育互動遊戲區、拍照區等。

康文署市民表示，市民可投票選出「我最支持的體育社區」及競猜「第九屆全港運動會總冠軍」；攝影愛好者則可拍下港運會各項比賽和活動的精彩畫面，參加「活力動感攝影比賽」。有關各項體育比賽及社區參與活動的詳情，可瀏覽專題網頁。