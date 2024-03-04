港運會｜全城躍動活力跑沙田舉行　逾5000名市民參加

第九屆全港運動會（港運會）──賽馬會全城躍動活力跑今日（3日）上午在沙田城門河畔舉行，逾5,000名市民參加。活動設有3公里和10公里兩個組別，同以源禾遊樂場為起點。大會設有個人「最出位扮相大獎」和「全場最佳團隊服裝獎」，分設冠、亞、季軍。參加者悉心打扮，造型別具創意，增添現場歡樂氣氛。



「賽馬會全城躍動活力跑」於2015年首辦。今屆獲超過5,000人參加者，每人均獲贈紀念T恤及禮品，在限定時間內跑畢全程者，另獲贈電子證書及紀念獎牌。

不少市民在源禾路、城門河畔及沙田運動場一帶，夾道為跑手打氣。此外，大會在源禾遊樂場舉辦嘉年華讓巿民參與，活動包括舞台表演、新興運動攤位遊戲、結合多媒體和虛擬實境元素的體育互動遊戲區及拍照區等。

港運會今年設八個比賽項目 另設殘疾人士比賽

港運會兩年一度舉行，以全港十八區為參賽單位。第九屆港運會區際體育比賽，定於4月21日至6月9日舉行，共設有八個項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球和排球。殘疾人士體育比賽包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳和乒乓球。

另外，今屆設有「城市運動」示範項目比賽，向市民推廣四項體育運動，包括霹靂舞、運動攀登、滑板和女子五人足球。 巿民並可投票選出「我最支持的體育社區」及競猜「第九屆全港運動會總冠軍」，攝影愛好者可參加「活力動感攝影比賽」。