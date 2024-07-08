巴黎奧運｜歷屆香港奧運獎牌得主　李麗珊史上第一金　去屆成績佳

香港隊在去屆東京奧運大放異彩，尤其是頭三面獎牌，張家朗和何詩蓓從2021年7月26日開始，每隔一日就奪得一面獎牌；踏入8月，空手道的劉慕裳及「乒乓三寶」李皓晴、杜凱琹、蘇慧音同日摘銅，最後則有壓軸的李慧詩再添一銅「埋齋」。

回顧港隊的奧運歷史，過去18次派隊角逐，由史上第一金李麗珊開始，至今仍有一項定律尚未打破，看看今屆能否「解除魔咒」。



回顧東京奧運港隊佳績：

2021年7月26日 張家朗勇奪男子花劍個人賽金牌（劍擊）

2021年7月28日 何詩蓓勇奪女子200米自由泳銀牌（游泳）

2021年7月30日 何詩蓓勇奪女子100米自由泳銀牌（游泳）

2021年8月5日 李皓晴、杜凱琹及蘇慧音勇奪女子團體賽銅牌（乒乓球）

2021年8月5日 劉慕裳勇奪女子個人形銅牌（空手道）

2021年8月8日 李慧詩勇奪女子爭先賽銅牌（場地單車）

【東京奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 1

疫情令東京奧運成為「不一樣的奧運」，史無前例延期、不設現場觀眾、亦無遊客前往。香港隊在這樣的奧運創下1金2銀3銅的歷來佳績，先有張家朗一鳴驚人奪金，何詩蓓兩面游泳銀牌更令香港得以揚威這個傳統大項，兩人每隔一天就為香港帶來一面奧運獎牌，將社會氣氛推向高峰。

幾天之後，五名銅牌女將緊接發威，劉慕裳與李皓晴、杜凱琹和蘇慧音同日奪得銅牌，令香港再創歷史；到了閉幕日早上，先在競輪賽失利的李慧詩，咬緊牙關拼得爭先賽銅牌，令香港隊完美謝幕。

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

不過，觀乎香港隊自1952年首次參加奧運起，在「風之后」李麗珊於1996年阿特蘭大奧運奪得香港歷來第一金後，每隔一屆方有獎牌落袋：李麗珊未能於悉尼奧運衛冕，「乒乓孖寶」李靜、高禮澤於2004年雅典奧運摘下男雙銀牌；2008年北京奧運，滑浪風帆隊的陳敬然一直緊守總成績第二，可惜因天氣突變而失準，只能以第六名完成奧運，港隊因此與獎牌擦身而過； 2012年倫敦奧運，李慧詩在競輪賽驚喜摘銅，與英國金牌「單車女王」彭迪頓及中國銀牌郭爽一同站上頒獎台，更是經典一幕；4年後里約奧運，李慧詩矢志衝金，可惜因與澳洲的美雅絲「炒車」，淚別奧運。

經歷幾許奮鬥，香港隊在國際體壇已具爭奪奧運獎牌的實力，除了力爭衛冕的張家朗及世界紀錄保持者何詩蓓，女子重劍的江旻憓亦是「世一」級數，由蘇慧音換上朱成竹的香港女乒，也是世界錦標賽女團銅牌得主，只要眾將在巴黎奧運踏上頒獎台，就能打破港隊隔屆才有奧運獎牌的魔咒，期待他們能夠再創歷史。

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

1996 金牌 滑浪風帆 李麗珊

2004 銀牌 乒乓球 李靜/高禮澤

2012 銅牌 場地單車 李慧詩

2021 金牌 劍擊 張家朗

2021 銀牌 游泳 何詩蓓（x2）

2021 銅牌 乒乓球 李皓晴/杜凱琹/蘇慧音

2021 銅牌 空手道 劉慕裳

2021 銅牌 場地單車 李慧詩