康文署泳池4月1日起陸續重開　開放、關閉維修日期時間一覽

康樂及文化事務署（康文署）宣布，豁下泳池會在4月1日起或完成年度維修後陸續開放，不過並非所有泳池都會在4月1日重開，多個泳池都要在4月中才完成工程、亦有部份會在稍後關閉全部或部份泳池以作維修。



開放時間：

泳季在4月重新開始至10月，康文署宣布轄下泳池除梅窩游泳池外，其他泳池每日由上午6時30分至晚上10時，分三節時段開放，期間有兩節各一小時的暫停開放時段。梅窩游泳池則於每日上午8時30分至下午六時開放，以配合港外線渡輪班次，期間亦有一段一小時的暫停開放時段。

為保持公眾游泳池清潔衞生，除每日例行清洗工作外，各公眾游泳池亦會進行每星期一次大清潔。大清潔行動於平日（即星期一至五）其中指定的一天，在上午十時至第二節開放時間結束前進行。如大清潔日適逢公眾假期，將改在該星期的另一天進行。另外，部份泳池或需舉行水運會等活動，請留意康文署泳池網頁。

同時設有暖水及非暖水游泳設施的17個泳館，暖水游泳設施於4月1日至15日會繼續開放，而非暖水游泳設施則於4月16日起開放，17個泳館包括：堅尼地城游泳池、摩理臣山游泳池、何文田游泳池、斧山道游泳池、摩士公園游泳池、觀塘游泳池、荔枝角公園游泳池、九龍公園游泳池、東涌游泳池、粉嶺游泳池、顯田游泳池、沙田賽馬會游泳池、城門谷游泳池、屯門游泳池、屯門西北游泳池、元朗游泳池、將軍澳游泳池。

因維修而稍後開放的泳池、其他維修資訊：

港島區

堅尼地城游泳池：維修至4月15日

中山紀念公園游泳池：維修至6月29日

維多利亞公園游泳池：維修至4月17日

小西灣游泳池：5月2日至6月15日維修

九龍區

藍田游泳池：4月16日至6月5日維修

觀塘游泳池：戶外泳池維修至4月15日

荔枝角公園游泳池：4月16日至6月5日主池、副池及跳水池維修

摩士公園游泳池：戶外泳池維修至4月15日、4月16日至6月5日室內泳池維修

斧山道游泳池：戶外泳池維修至4月15日、4月16日至6月5日室內泳池維修

九龍公園游泳池：戶外泳池維修至4月15日、4月16日至6月5日室內泳池維修

離島

東涌游泳池：戶外訓練池維修至4月15日

新界區

粉嶺游泳池：其他泳池維修維修至4月15日、4月16日至5月31日主池維修

將軍澳游泳池：其他泳池維修維修至4月15日、5月4日至6月23日主池維修

沙田賽馬會游泳池：其他泳池維修維修至4月15日、4月16日至6月5日主池及跳水池維修

顯田游泳池：戶外泳池維修至4月15日

城門谷游泳池：戶外泳池維修至4月15日、5月1日至6月30日室內主池維修

屯門游泳池：其他泳池維修至4月15日、4月16日至6月5日主池維修

屯門西北游泳池：只開放室內訓練池，其他泳池維修至4月15日

元朗游泳池：其他泳池維修維修至4月15日、4月16日至5月31日主池維修

暫停開放：

康文署指，九龍城區的九龍仔游泳池現正進行改建工程需要暫停開放。

天水圍游泳池因救生員不足，習泳池及大型滑水梯關閉至另行通告為止。

月票智能卡：

康文署指，持有月票人士可以申請月票智能卡，持有智能卡人士可以憑卡進入泳池暢泳，無須出示身分證明文件，申請費用全免，詳情可瀏覽康文署網站。