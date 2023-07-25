男泳客游水期間拉低泳褲大便　廣州泳池報警要求賠償｜游泳熱話

如果你在泳池游水時，發現前面的泳客拉下泳褲大便，糞便在你面前飄浮，你會有什麼反應？

最近內地網上流傳片段，有男泳客在廣州一個泳池游水時人有三急，一邊游一邊大便，被泳池的閉路電視鏡頭拍到。內地傳媒稱，泳池在事發後報警，已找到涉事泳客，對方向泳池賠償8000人民幣。



涉事男泳客游蛙式期間，突然拉低泳褲。（微博截圖）

從網上流傳的片段見到，一位男泳客在泳道中以蛙式前進，突然他用手拉下泳褲，光着屁股，在池中排便。有另一位泳客在涉事男泳客身後不遠游水，十分接近飄浮的糞便。

涉事男泳客拉低泳褲後大便。（微博截圖）

引述《新浪》報道，這件泳池大便事件在周日（23日）早上發生，地點是廣州荔灣區的一個泳池內。報道表示，事發後多名泳客投訴池中有糞便，救生員緊急讓所有人上水，並從閉路電視片段中找到隨處大便之人。

報道指，泳池當日要暫停開放，換水消毒。泳池方面亦報警，找到該位涉事男泳客，對方稱當時沒忍住。經協商後，這名泳客向泳池賠償了8000人民幣。這個泳池只招待會員，事後取消了涉事泳客的會員卡。

有糞便在水上飄浮，離後面的泳客不遠。（微博截圖）

此事引起內地網民熱議，除了批評涉事男子欠公德、很噁心，還很多人關心游在後面的泳客，「求後面這哥們的心理陰影部分面積」、「我就想知道，給後面的兄弟賠了多少」、「不小心吃到前面剛拉的就慘了」、「心疼後面的那位大哥，估計會有心理障礙了」、「怕就怕後面那哥們一個換氣，直接吞入腹中」。

泳池發現糞便是否常見？香港康文署的公眾游泳池間中都會因為發現糞便或嘔吐物而需要暫時關閉數小時清潔消毒。翻查康文署過去一個月的紀錄，有3次發現糞便的事件，需要封池清潔消毒，其中兩次在上水游泳池發生，還有一次是大角咀游泳池。