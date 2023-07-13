世大運｜曾壓力爆煲見泳池即落淚　港飛魚黃筠陶照顧心理重新出發

香港大專即將派出代表團出戰兩星期後的成都世界大學生夏季運動會（世大運），游泳代表黃筠陶（Toto）笑言，今屆目標只想比上屆的第五名成績好一點：「第四名都幾開心，現在我游水只想開心、enjoy就好。」

因為經歷後奧運的壓力深淵，她想好好照顧自己的內心。



成都世界大學生夏季運動會香港代表團周四（13日）在香港大學舉行授旗儀式，游泳代表黃筠陶（Toto）將會參加女子50米和100米背泳，她表示今次沒有一個明確的目標時間，以開心和享受為主：「不想再被一個時間框住自己，鑽牛角尖然後忘了自己游泳的熱誠。」她知道游水、比賽，一切都離不開時間和成績，但她更清楚這不是一個逃避現實的藉口。

Toto坦言自奧運後，一直陷混沌之中，「（奧運後）好想再證明自己，所以經常轉牛角尖，不斷懷疑自己是不是達不到外界的期望，不斷在腦海中思想鬥爭。」情緒一發不可收拾，更試過一去到泳池就眼淚不止，好一段時間不敢再踏足泳池，或是一比賽就全身震。雖然她說來輕描淡寫，但全是獨自面對內心恐懼，直到她聽從教練建議「Take a break」，暫停密集式訓練，讓心理休養了半年。

港隊將派出143名運動員出戰世大。（張倩儀攝）

「以前常聽外國推廣Mental Health（心理健康），到自己身上才發現要好好處理。」Toto經此一段時間，才明白沒有事比自己更重要：「（我知道）游水睇時間，別人見到會覺得：『嘩慢了這麼多？』可能會覺得我偷懶，但我相信自己和教練。」

Toto表示以往比賽會有明確數字目標，但現在更注重細節和過程，例如改善跳水、轉身等動作，希望藉此讓時間循序漸進地變快，「我不知道（現在的成績）會變好還是變差，但至少我不再緊張，慢慢接受自己。」今屆世大是她奧運後的第一個大賽，她只想造出比上屆好一點點的成績：「上屆100背第五，今屆目標第四吧，好像幾好。」