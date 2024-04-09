第九屆港運會｜票選我最支持體育社區　競猜總冠軍　贏取豐富獎品

第九屆全港運動會（港運會）以十八區為參賽單位，在全部八個體育比賽項目中累積得分最高一區，將贏得「第九屆全港運動會總冠軍」。

即使未有參與選拔成為區代表隊，市民也能透過投票選舉「我最支持的體育社區」和競猜「第九屆全港運動會總冠軍」，支持十八區運動健兒。



市民可在「我最支持的體育社區」投票中，選出自己最支持的體育社區。在網上和經票箱投票得票最多的地區，將分別獲頒「網上我最支持的體育社區」和「票選我最支持的體育社區」獎項。主辦單位會分別從投票予這兩個得獎體育社區的選票中抽出中獎者。

至於「第九屆全港運動會總冠軍」競猜遊戲，主辦單位會分別從網上遞交和以票箱投遞表格方式猜中答案的參加者中抽出中獎者。

參加辦法：

持有有效香港身份證的市民均可參加，參加者年齡及參加次數不限。

1.網上遞交：參加者可到「第九屆全港運動會」的專題網頁（www.hongkonggames.hk）填寫及遞交參加表格。

2.經票箱投遞：參加者可於康文署轄下各分區康樂事務辦事處（分區辦事處）和康體場地索取參加表格，填妥後放入設於各分區辦事處或康體場地的收集箱內。

網上投票按此

截止日期：

經票箱投遞表格的截止日期為2024年5月5日，網上遞交表格的截止日期則為2024年5月19日。

抽獎安排、獎品及詳細章程，可瀏覽港運會專題網頁（www.hongkonggames.hk），或致電2601 8809查詢。

除了投票選舉「我最支持的體育社區」和競猜「第九屆全港運動會總冠軍」，第九屆港運會開幕典禮將會在2024年4月21日（周日）舉行。另外，歡迎市民一起入場睇開幕禮和各項比賽，為自己社區的運動員打氣！

港運會。（港運會網頁）

港運會。（港運會網頁）

關於全港運動會（港運會）：

為進一步推廣社區「普及體育」的文化，體育委員會自2007年起每兩年舉辦一屆港運會。港運會是一個以十八區為參賽單位的全港性大型綜合運動會，舉辦目的是在社區層面提供更多體育參與、交流和合作的機會，鼓勵市民積極參與體育運動，從而提升地區體育水平，增加市民對居住地區的歸屬感；同時促進十八區之間的溝通和友誼，加強社區的凝聚力。

第九屆港運會由體育委員會主辦，並由其轄下的社區體育事務委員會負責統籌，協辦單位包括民政事務總署、康樂及文化事務署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國香港田徑總會、中國香港羽毛球總會、中國香港籃球總會、中國香港足球總會、中國香港游泳總會、中國香港乒乓總會、中國香港網球總會、中國香港排球總會、中國香港體育舞蹈總會、中國香港攀山及攀登總會、中國香港滾軸運動及滑板總會、中國香港智障人士體育協會及中國香港傷殘人士體育協會。

第九屆港運會的區際體育比賽定於2024年4月21日至6月9日期間舉行，共設有八個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。今屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，亦新增霹靂舞、滑板及運動攀登三項深受青少年歡迎的「城市運動」作為示範項目。殘疾人士體育比賽設有四個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球比賽。