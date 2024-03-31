英超｜曼聯遭賓福特射門31次被絕地逼和　坦赫格：仲有機會爭前四

曼聯周日凌晨（31日）在英超作客賓福特，雖然有美臣蒙特（Mason Mount）在補時階段攻入加盟後首個英超入球，惟在「90+9」遭逼和，爭取歐聯資格再受打擊。



賓福特全場都是踢得更進取的一方，卻欠缺運氣，四度中楣中柱下一直未能打開紀錄，一直踢到補時6分鐘，賓福特禁區頂混亂之際，美臣蒙特接應卡斯米路短傳剷射，皮球在遠柱入網，成為他在曼聯的第一個入球，也是相隔15個月後再在英超入球，上一次在英超入球，已是2022年12月27日仍在車路士時，在主場對般尼茅夫時取得。

美臣蒙特終於射入在曼聯的首個入球。（Getty Images）

蒙特去年夏天以6000萬英鎊由車路士加盟曼聯之前，已經一直受傷患困擾。他轉投曼聯後也曾在少數的歐聯和聯賽盃賽事上陣，但沒有入過波，只在聯賽盃交出過一次助攻；加上去年11月開始他一直受腳傷困擾，今月稍早才復出，今仗才取得在紅魔鬼的首個入球。

當時已接近補時末段，曼聯眾將自然瘋狂慶祝，但滿以為3分到手之際，全場腳風不順的賓福特終於在補時9分鐘，由基斯杜化艾查近門射入，追成1：1，最終賓福特全場射門數達31次，才掙得寶貴的1分。

艾查的入球，為賓福特搶回一分。（Getty Images）

坦赫格賽後直言曼聯「不值得贏波」，又道：「全場我們都展現出頑強的鬥志，但賓福特明顯踢得更加進取，我們應該要更有激情和求勝欲。就算踢得不好，也要贏，我們幾乎贏了，但我最失望的就是這一點。」

今場失分，目前曼聯落後排第4、多踢一場的阿士東維拉11分之多，但坦帥認為還有機會爭取前四，「還有很多場比賽要踢，今場的1分最後也許會十分重要。」目前英超尚餘9輪賽事。

坦赫格直言曼聯不值得贏波。（Getty Images）

今仗賓福特對曼聯全場共31次射門，英國《衛報》指出，其實紅魔鬼近12場賽事已遭對手射門254次之多，似乎太容易讓對手起腳，但坦赫格認為這並非大問題，「只要我們拿到成績就沒問題，有時我們的防線縮得較後，是因為賓福特踢得很直接，我們很多時無法搶到第二點，就要在禁區內防守，這方面我們做得不錯，尤其門將做得很好。」他再強調：「我們由1月開始的成績一直很穩定：讓對手射門但沒有讓對手入球」。近6輪英超，曼聯只得主場對愛華頓一仗沒有失球。