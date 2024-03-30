網球｜迪米杜夫事隔4年多重返世界前十　「我一直堅信自己」

260個星期的等待，從2018年11月到現在。

邁亞密公開賽四強，保加利亞球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）以盤數2：1擊敗阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）晉身決賽，事隔近5年半後，再次躋身世界排名10名以內。

這是一名老將重拾狀態的故事，也是一名老將不認命的故事。



等待超過5年，迪米杜夫終再次成為世界前10球手。

今次為迪米杜夫首次殺入邁亞密公開賽決賽，同時也是他生涯第3次進入ATP 1000級別決賽。這名32歲的保加利亞球手，因風格與「網球天王」相似，因而有「小費達拿」（Baby Federer）之稱，不過他成就與費達拿有不小差距，生涯從未入過大滿貫賽事決賽。

迪米杜夫上一次擊敗薩維列夫，已經是在2014年，此前他8次面對這名德國球手只贏過1次，今次晉級亦是終結近10年對薩維列夫的不勝紀錄。贏得「Match Point」後，他亦感慨地用手捏着眉心。

這場勝仗來自不易，決勝盤戰至3：3，且迪米杜夫準備擊破對手發球局時，前者一次精彩的底線抽擊讓薩維列夫失位，但上網準備作最後一擊時，網球竟觸網彈起。情急之際，迪米杜夫捨身倒地揮拍，如同足球的「車身窩利」般，拿下這關鍵一分。

這一球充分展現迪米杜夫的取勝欲望，亦成為賽事官方及不少網球專頁收錄的精華片段。勝出今仗，讓曾備受期待的「小費達拿」由第12升至第9位，這260周的等待時間，是ATP史上第3長。

賽後記者問到，與「四大天王（費達拿、拿度、祖高域、梅利）」生於同一個時代，是否讓他感到生不逢時，但迪米杜夫回答得很乾脆：「正好相反。在那個時代比賽，並曾擊敗過他們所有人，這很好，我能接受。」

他暗示那四名球手雖壟斷絕大部分錦標，但該時代若沒有他們，會讓他感到悲傷，「我喜歡與他們競爭，因為你總能從他們身上學到什麼。這些年來我面對他們時，有過很多次第三、四輪及八強止步，那令我內心變得更強大。」

與「四大天王」置身同一個時代，迪米杜夫表示這反而是自己的幸運。（Getty Images）

時光飛逝，現在費達拿已經退役，另外三人亦步入生涯晚年，拿度及梅利受傷患所困，正處於退役邊緣；36歲的祖高域雖仍坐在「一哥」之位，但總會有掛拍的一天。網壇正靜待新時代來臨。

外國媒體普遍看好艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）及冼拿（Jannik Sinner），會成為新的「絕代雙驕」。前者年僅20歲，便曾登上過世界第一；22歲的後者亦正穩定進步，從世界第三逐步往山頂進發。

艾卡拉斯在今月較早前的印第安泉大師賽中奪冠，本有望稱霸「陽光雙賽」，但八強被迪米杜夫淘汰，觀眾期望他在決賽與冼拿交手的希望落空；今次迪米杜夫殺入決賽，對手便正是冼拿。

今次決賽，迪米杜夫將面對冷靜而理性的新星冼拿。（X@ATP Tour）

面對冷靜精準、年輕有活力的冼拿，這名32歲的球手亦似乎有點「過時」，因為他是世界前10名的球手中，唯一一名「單反」球手。

談及過去這幾年的低潮，他拒絕認命：「我認為這一切，是整個團隊付出努力的成果。我正處於人生及職業生涯中一條非常不同的道路，我在背後付出了很多努力，我一直堅信自己……現在這只是錦上添花（the cherry on the cake）。」