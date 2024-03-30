轉會｜沙比阿朗素宣布留隊　「高普剋星」成利物浦第二熱門接任人

沙比阿朗素（Xabi Alonso）今季率領利華古遜踢出亮麗成績，盛傳拜仁慕尼黑及利物浦都有意招攬他擔任新帥，不過這名西班牙名宿周五（29日）宣布，將會繼續留在「藥廠」，粉碎外界猜測。

拜仁及「紅軍」現任主帥都在季尾離隊，意味他們急需尋找接任人選，聲明一出，利物浦的兩大熱門即變為阿莫林（Ruben Amorim）及迪沙比（Roberto de Zerbi）。



沙比阿朗素去向備受矚目。（路透社）

繼拜仁榮譽主席漢尼斯（Uli Hoeneß）表示沙比無意離開利華古遜後，他本人亦在周五宣布留隊：「上周我與球會有過一次愉快會面，當時我向球會總監表達了我要繼續擔任利華古遜主帥的決定。」

沙比阿朗素表示所有的決定都需深思熟慮，「我年資尚淺，目前這裏是我作為教頭發展的正確地點」。他又感謝球會管理層的支持，以及各部門的尊重，「球迷十分支持我們，他們有理由相信我們將有一個偉大球季。每天都有一班很出色的職員及球員幫助我」。

他透露上周是其決定去留的「死線」，並在周五早上通知了球員。沙比又笑稱外界對他去向太多猜測，甚至自去年5月開始：「這是工作一部分，我沒有為此感到壓力。重要的是這件事沒有影響球隊，他們的心態很好，現在一切都很明確了。」

沙比阿朗素稱讚球隊未有被他去留一事影響。（Getty Images）

利物浦主帥高普（Jürgen Klopp）宣布季尾離隊後，沙比阿朗素便成為最熱門接任人選。不過沙比確定留隊後，利物浦帥印繼任人的猜測，自然落到其他人身上。博彩網站bet365資料顯示，目前最熱門的是士砵亭主帥阿莫林，賠率為1.8倍，白禮頓領隊迪沙比以3倍居次席。

39歲的阿莫林為葡萄牙人，退役後一直在祖國執教，曾執教過布拉加B隊及一隊，至2020年轉教士砵亭，並在2020–21球季奪得事隔19年的葡超冠軍。當季士砵亭在聯賽只輸了1場，情況跟今季的沙比阿朗素與利華古遜十分相似。

士砵亭主帥阿莫林，成為紅軍下任主帥最熱門人選。（Getty Images）

之後士砵亭成績有所下滑，上季更跌至第4，但今季捲土重來，目前正排在榜首，領先主要對手賓菲加1分並踢少1場。BBC記者Chris Bertram認為，這展現了其克服逆境的能力，加上士砵亭上季失去不少出色球員，但球隊依然踢出成績，與利物浦來季可能有球星出走的處境類似，這亦可能成為紅軍選擇他的原因之一。

至於另一熱門人選「高普剋星」迪沙比，將會在周日率領白禮頓作客晏菲路球場。這名意大利教頭近年執教「海鷗」的出色表現，相信曾讓不少球迷留下深刻印象。

他生涯4次與高普交手，錄2勝2和保持不敗，高普亦大讚這名對手難以應付：「當他們控球在腳時，你便要準備受苦。這場比賽將非常有趣，我很期待。」

迪沙比重視控球的執教風格，使白禮頓的比賽更賞心悅目。（Getty Images）

利物浦對白禮頓的比賽，將於周日晚上9時開始。