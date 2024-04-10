歐聯速評｜皇馬曼城高手過招上演世界波放題　安察洛堤部署有心思

菲爾科頓轟了一記「世界波」、加華度爾又轟一記「世界波」，然後費達歷高華維迪再轟一記「世界波」回應，這場歐聯8強首回合精彩絕倫，堪稱世界波大放題。

3：3的戰果，令今仗主場的皇家馬德里在次回合再撼曼城時無甚優勢，但對球迷來說這樣也好，因為餘下的90分鐘還可以再次看到兩名當代戰術大師的高手過招。



安察洛堤及哥迪奧拿高手過招。（Getty Images）

曼城今場收起賽前嘔吐不適的主將奇雲迪布尼，起用了高華錫夥拍洛迪卡斯簡迪任雙防中，再加上中堅史東斯在進攻時也會移前到中場位置，主帥哥迪奧拿在作客狀況先求控制的心思昭然若揭；但總想不到開賽僅90秒，貝拿度施華主理罰球時便趁主隊人牆擺不夠人，龍門盧連又企位失誤，在廿多三十碼外一蹴而就，助「藍月亮」閃電領先1：0。

洛迪高突破越位射入。（Getty Images）

皇馬部署看出安察洛堤心思

皇馬沒有亂了陣腳，繼續照着主帥安察洛堤的部署去踢，其一是讓出控球（全場控球率比例4：6），靜心等候機會利用雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯兩名前鋒的速度施展反擊；其二則是轉變了這兩名巴西人的位置，平常雲尼斯奧斯多於左路活動，今仗卻是洛迪高靠左，而雲尼斯奧斯在中路策應，因此經常出現兩員快馬壓制曼城右路的情景，雖然皇馬在12分鐘扳平一球是卡馬雲加遠射「省」中魯賓戴亞斯改變方向入網，是幸運多於戰術，但2分鐘後洛迪高突破越位，並在文路爾艾簡治力壓下快射入網，則明顯是部署得來，始終串演右閘的艾簡治，速度難比得上基爾獲加，實屬曼城防線的一大弱點。

夏蘭特與魯迪格大鬥法。（Getty Images）

皇馬在防守上同樣有心思，中堅魯迪格緊纏着曼城主力射手艾寧夏蘭特，令他難以從容控定皮球，然後中場卻奧斯又不時夾擊；而皇馬夾擊科頓的速度與力量更厲害，安帥深知科頓可能比夏蘭特更危險，因此當科頓在中場中路拿球時，卡馬雲加、卻奧斯及華維迪等便會迅速夾擊。

面對敵方退守，科頓又未能協助穿針引線，理論上中鋒夏蘭特更應發揮「橋頭堡」的作用，讓曼城在禁區邊沿多個支點去組織攻勢，但這名挪威國腳無疑射術不俗，但背身技術尚待磨練，他自己也無法引球單打獨鬥，所以落後下的曼城，一度老鼠拉龜。

曼城3個入球皆來自禁區外遠射

不過，夏蘭特就算全場只得一腳射門，預期入球率（xG）只得0.09，他的存在已是一種威脅，當他不斷衝入禁區伺機埋門時，皇馬眾將也不自覺地退後，而且是退得過後，令科頓及加華度爾分別於66及71分鐘有空間在禁區外勁射破網。

射入靚波的科頓當選最佳球員。（Getty Images）

今季在主場未嘗敗績的皇馬，只花了8分鐘便追平3：3，當時雲尼斯奧斯左路傳中，接應的華維迪一腳精彩「窩利」，令曼城門將史堤芬奧迪加只能目送皮球飛入遠柱。今場6個入球，有幾個「世界波」，戰術運作亦各擅勝場，期待下周（4月17日）次回合兩軍再遇，能為球迷炮製更精彩的戰情。