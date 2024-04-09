歐聯八強｜阿仙奴遇剋星拜仁強弱逆轉　「十六郎」再非吳下阿蒙

周二（9日）深夜，將上演歐聯八強首回合賽事，其中阿仙奴主場迎戰拜仁慕尼黑一役，引來不少球迷熱議。

因為「兵工廠」近4次在歐聯十六強抽中拜仁都被淘汰，近3次相遇更被5：1大炒。然而今次再度交手，阿仙奴已非當年的「十六郎」，拜仁也不是當年那支橫掃歐洲大陸的德國王者。



當八強抽籤出現這個組合時，不少阿仙奴球迷哀聲一片，他們此前未曾在歐聯淘汰過拜仁，上一次交手是2016/17球季的十六強，當時兵工廠兩回合都輸1：5，合計慘敗2：10。

兩隊上次在歐聯相遇是2016/17球季，當時拜仁以兩回合10：2大勝。（Getty Images）

近4次在歐聯十六強相遇都被拜仁淘汰，自然讓阿仙奴球迷心存陰影，不過事過境遷，如今兩支球隊實力、狀態都與往日不同。著名足球數據網站Opta以超級電腦分析，預測阿仙奴首回合勝出機率為51.5%，拜仁則為24.1%，不足前者一半。

拜仁過去曾5奪歐聯，最近一次為2019/20，不少主力功臣現時仍在陣中。然而他們今季在德甲奪冠無望，國內盃賽悉數出局，主帥杜慈將在完季後離隊，最近聯賽更慘吞2連敗，種種內憂外患引致軍心不穩情況下，自然被看低一線。

拜仁日前不敵海登咸，在德甲錄2連敗，利華古遜最快可在周日提前封王。（Getty Images）

另一方面，阿仙奴踏入2024年後在英超仍保持不敗金身，入球、失球等數據都在聯賽中名列前茅，更力壓利物浦及曼城排在榜首，領隊阿迪達帶領球員捲起的青春風暴，正從英倫三島襲向歐洲大陸。晉身歐聯八強，是他們自2009/10後首次。

今仗另一焦點，是拜仁前鋒哈利卡尼，他今季加盟，似乎再次印證自己的「無冠魔咒」；不過這名前熱刺射手今季表現不俗，而且他過去19次對阿仙奴共攻入14球，也在酋長球場收穫5球，與華迪及迪亞高哥斯達，並列為此球場「士哥」最多的作客球員。

哈利卡尼今季加盟拜仁，他曾是熱刺主力的身份自然成為話題。（Getty Images）

阿仙奴隊長奧迪加特近日談到這場對決，認為球隊不需妄自菲薄：「哈利卡尼當然是名出色球員，我跟他交手過數次，我們知道他在禁區內的實力，而且他也擅長串連球隊。我認為我們需尊重他，但我不認為我們應懼怕任何人，只需專注自己便可。」

拜仁主帥杜慈也為對手笠上高帽：「所有數據都顯示，阿仙奴是目前英超最佳球隊。（不過）我們知道自己強項，以及如何讓他們感到難受。我們也熟悉歐聯，球隊近年在這裏（比對手）有更多經驗，我們希望能以此作為優勢。」

奧迪加特認為阿仙奴不需懼怕任何對手。（Getty Images）

這名德國教頭亦相信哈利卡尼會成為今仗關鍵：「我認為能在八強作客面對阿仙奴，哈利卡尼應該會很享受。他將樂意取得入球，我也不認為有什麼能阻礙他，哈利卡尼總是能幫助你取勝。」如無意外，歐聯冠軍也將是拜仁今季餘下唯一一項有機會爭奪的錦標。

阿仙奴對拜仁的首回合賽事，將於香港時間周二深夜3時開始。值得一提的是，拜仁因早前有球迷鬧事，因此被罰今場不得有球迷進入酋長球場，這對阿仙奴而言將又是一大優勢。