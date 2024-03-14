歐聯｜缺陣3周帶傷復出　基沙文的鐵血意志領馬體會晉級

馬德里體育會憑互射十二碼淘汰國際米蘭，總比數贏3：2晉級歐聯八強。拿達路馬天尼斯射失最後一球、奧比歷撲出兩球十二碼拯救球隊，兩人成為比賽焦點，但馬體會能夠晉級，其實還有一名功臣。

比賽之後，馬體會教練施蒙尼抱起基沙文，該名因傷缺陣3周、今仗帶傷復出的法國球星，憑一個入球和妙絕傳送，再次證明自己的價值。



絕境中，基沙文以入球為馬體會拉開反勝帷幕。（Getty Images）

馬體會首回合以0：1敗陣，今場33分鐘被國米先開紀錄，陷入落後兩球劣勢。絕境之中，率先站出來的是法國球星基沙文（Antoine Griezmann）。

他在球隊失球後僅2分鐘，把握對手解圍失誤起腳破網，為馬體會追回一球。雖然最終未能堅持到互射十二碼階段，105分鐘退下火線，但他今仗助馬體會拉開反勝帷幕，下半場補時階段更送出一記致命傳中，要不是隊友起腳高出，比賽不用加時已經結束。在評分網站Sofascore中，基沙文今仗獲全隊最高的8.8分，他還為球隊貢獻3次關鍵傳球。

3周前的首回合賽事，基沙文腳踝受傷，缺陣4場。今場緊急復出，他表示做某些動作時仍然很痛，「不過今天對球隊和我來說都很重要，我必須為此努力。我曾在對畢爾包（1日）時嘗試復出，但實在不可能，我甚至連行一步都做不到」。

基沙文今仗帶傷出戰，他表示做有些動作時仍然很痛。（Getty Images）

談到最後互射十二碼，基沙文坦言十分緊張，「因為上一次互射十二碼就是世界盃決賽，當時我輸了」。2022年12月的卡塔爾世界盃決賽，法國互射十二碼不敵阿根廷屈居亞軍，基沙文今場與世界盃決賽一樣，中途退下火線，不過他絕對信任隊友，「我們非常信任主射球員，而且我們有一位令人難以置信的門將」。無獨有偶，今場射失十二碼導致國米被淘汰的罪人，正是阿根廷球員拿達路馬天尼斯。

拿達路馬天尼斯最後一射「炒飛機」，隨後向國米球迷高舉雙手道歉。（Getty Images）

基沙文下周便屆33歲，曾經兩度於金球獎評選排名第3，肯定是世界最佳球星之一，然而自2019年以1.2億歐元轉會費轉投巴塞隆拿後，表現一落千丈，被譏為水貨，至今季僅以2000萬歐元身價回歸馬體會，今季在各項賽事攻入19球，並有7次助攻。今仗賽後，教練施蒙尼主動抱起基沙文，對基沙文來說，這場比賽不僅是一場勝仗，更再一次證明自己的實力。

奧比歷獲選今場最佳球員，基沙文賽後與他共享喜悅。（Getty Images）

比賽精華：