巴黎奧運前直擊Nike On Air　從歷史迭代感受顛覆鞋履想像的未來

早前的「Nike On Air」活動在巴黎舉行，選址布隆尼亞爾宮（Palais Brongniart），在一座接近200年歷史的前證券交易所，展示品牌科技和產品的革新。

我們看到擁有46年歷史的Air，如何由競技體育走進潮流文化，如今更實現了運動員近乎天馬行空的構想，透過AI與3D打印以新形態亮相，既將Air重新定位到競技體育，亦為這個「招牌」再次注入生命力。

是次活動，展示的不只是各個新鞋款和各支國家隊的新隊服，更是如何在歷史迭代中，累積智慧，推陳出新。

01體育記者楊宇翹 巴黎直擊



距離巴黎奧運揭幕踏入最後100日倒數，全球一起Road To Paris之時，Nike已率先在4月上旬「登陸」時尚之都。多名現役及退役體壇名將出席今次「Nike On Air」活動，包括莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、傑祖基（Eliud Kipchoge）、意大利傷殘劍手維奧（Bebe Vio）、女子百米飛人莎卡莉里察遜（Sha’Carri Richardson）等；香港則有東京奧運男子花劍個人賽金牌張家朗作為代表，今年7月29日，他將以衛冕劍手身分再次亮相巴黎，在大皇宮（Grand Palais）力爭金牌。

是次活動選址1826年啟用的布隆尼亞爾宮，兩個世紀以來的前證券交易所，現在已變成大型活動場地。圓柱宮殿設計配上六個橙色巨型運動員雕塑，透過AR擴增實境技術展示運動員與Nike Air之間的關係，歷史與虛擬，原來也能時空交錯並存。

【巴黎直擊Nike On Air】活動選址布隆尼亞爾宮（Palais Brongniart），是一座接近200年歷史的前證券交易所。（楊宇翹攝）

【巴黎直擊Nike On Air】Nike在會場外放置巨型運動員雕塑，透過AR擴增實境技術展示運動員與Nike Air之間的關係。（楊宇翹攝）

其中一個展區為「Genealogy of Air」。「Genealogy」除了指款式的演變，當中的更重要的靈魂是傳承。自1978年在Tailwind跑鞋首次應用Air後，Air已成為Nike的代名詞，也因着Sneakers文化與時裝潮流在上世紀九十年代「大融合」，Air由運動裝備演變至時尚單品，Air Max 95更憑「流線型+漸變色+縮小Swoosh Logo」的設計，突破Air Jordan等籃球鞋的「壟斷」，令跑鞋也「跑進」潮人的鞋櫃，甚至掀起「炒鞋」熱潮。

【巴黎直擊Nike On Air】關於Air Max的文化與傳承，怎少得Air Max 95份兒？（楊宇翹攝）

【巴黎直擊Nike On Air】張家朗在巴黎比賽後出席活動，感受Air歷年來推陳出新。（楊宇翹攝）

【巴黎直擊Nike On Air】Genealogy of Air，說的是Air的源起與傳承。（楊宇翹攝）

【巴黎直擊Nike On Air】張家朗穿上最新的Air Max Dn出席活動。（楊宇翹攝）

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至於今次活動展現歷代Air，最矚目的是來自未來的「A.I.R」——Athlete Imagined Revolution，運動員的想像革新，完全顛覆我們對Air的認識，甚至顛覆對鞋的想像！Nike選了13名運動員作為A.I.R伙伴，先了解他們的競技需要、心理變化、身體質素、喜好風格等，透過AI創作13對Air運動鞋的原型，再依據原型設計運動員夢寐以求的鞋款。

【巴黎直擊Nike On Air】澳洲前鋒卡爾（Sam Kerr）的A.I.R設計。（公關提供）

透過3D打印的鞋款呈現於「Nike On Air」活動，實在令人腦洞大開，譬如夏蘭特、麥巴比和卡爾的波砵，分別融合三人對擊球力量、控球和速度的要求，其中卡爾的設計完全突破鞋子的傳統模樣。英國短跑運動員史密芙（Dina Asher-Smith）和莎卡莉里察遜的釘鞋，則在發揮絕對速度的科技中多了一點溫柔，前者的設計靈感源自高跟鞋，後者的鞋面雙螺旋繞上小腿，看起來更加時尚優雅。

A.I.R象徵着對未來的憧憬與創新的堅持，President of Consumer, Product and Brand Heidi O’Neill總結：「我們希望『A.I.R』將會成為一部份消費體驗，將競技、創新、和文化結合，就是我們的未來一頁。」

【巴黎直擊Nike On Air】英國短跑好手史密芙（Dina Asher-Smith）的A.I.R設計。（公關提供）

【巴黎直擊Nike On Air】美國女飛人莎卡莉里察遜（Sha’Carri Richardson）的A.I.R設計。（公關提供）

當然，這批鞋款目前只是概念圖，最終以哪種形態亮相、如何平衡創新與實用性能，我們還需拭目以待。但可以肯定的是，藉着巴黎奧運這個里程碑，Air未來重點將由潮流文化再次集中到運動競技層面，以優質性能產品服務運動員，始終是運動品牌的本質。

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說到巴黎奧運，Nike在是次活動亦展示各支國家隊的新隊服，還有覆蓋足球、籃球、田徑、長跑等項目的新鞋。

【巴黎直擊Nike On Air】張家朗出席Nike On Air活動，與多位世界級體壇傳奇同場。（楊宇翹攝）

【巴黎直擊Nike On Air】女子百米飛人莎卡莉里察遜（Sha’Carri Richardson）展示美國隊隊服。（楊宇翹攝）

九十多天後，巴黎奧運正式揭幕。過去幾年，運動由競技層面完全「變身」心靈良藥，讓我們知道失敗意味着站起來Play New、世道紛亂亦有一種same for everyone的Equality，隔住口罩能夠高呼You Can’t Stop Us繼續運動，已是萬幸。今年，巴黎奧運標誌着人類已經走出病毒籠罩的陰霾（至少不再像去屆東京奧運般要閉門作賽），是時候將運動由心靈良藥歸位到競技世界。更快更高更強說來很老套，但老套正正緣自其歷久不衰，懷着力求創新的視野憧憬未來，趕回停滯的步伐，我們都應一同起步。