網球｜祖高域為球迷簽名遭水樽扑頭倒地　社交網站報平安：我無事

祖高域（Novak Djokovic）在羅馬網球大師賽輕取法國球手穆迪（Corentin Moutet）晉級，贏波心情好，賽後為球迷簽名時卻遇上意外，遭水樽扑頭，祖高域一度跪在地上，他其後在社交網站報平安，表示自己安好。



祖高域直落兩盤輕取對手晉級。（路透社）

祖高域被列為羅馬大師賽頭號種子，首圈輪空後與穆迪爭出線，這名即將37歲的塞爾維亞球手直落兩盤6：3及6：1輕取對手，將與智利球手達比路（Alejandro Tabilo）碰頭。

當祖高域完場後為球迷簽名時，卻不慎發生意外，一名球迷在看台俯身欲取簽名，背囊裏的水樽從袋中滑落，剛好掟中祖高域的頭部。祖高域狀甚痛楚，兩手立即按着頭部，跪在地上，保安立即上前保護，祖高域其後在保安及工作人員的保護下，彎下腰離開球場。

祖高域為球迷簽名時卻發生意外。（路透社）

遭「暗算」的祖高域在意外後接受醫生檢查，沒有出席賽後記者會，意大利網球總會發聲明透露祖高域的傷勢，頭部受輕傷﹑有血但毋須縫針。

祖高域同樣在社交網站向球迷報平安，表明下圈賽事如常作賽，「感謝大家的關心，這是一場意外，我沒有大礙，現時在酒店房間中休息，以冰袋敷傷口，我們在星期日見。」