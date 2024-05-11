麥巴比社交網站自宣離開PSG：需要新挑戰　傳與皇馬簽5年合約

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）今季後不與巴黎聖日耳門續約，早已是公開的秘密，這名法國球星終在社交網站公布這個「轟動」的消息，決定離開效力7年的PSG。



麥巴比終於公布離開PSG。（路透社）

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麥巴比在社交網站上發布一段逾3分半鐘的短片，穿上紅衣T恤在鏡頭前以法文發表講話，劈頭即公布「轟動」的消息，向一眾球迷表示不與巴黎聖日耳門續約，今季後離隊，而今周日（12日）深夜對圖盧茲的法甲，將會是最後一次在王子公園球場以PSG球員身份披甲。

麥巴比以短片告別PSG，內容與其他球員告別時相若，表示能夠效力世界上最偉大球會之一，是生涯一大榮耀，這7年間曾與不少頂級球員合作，令他成為更好的球員。麥巴比其後向歷任與他合作的PSG主帥及體育總監道謝，以及所有球會的工作人員及球迷。

麥巴比告別PSG，向球會的職球員及球迷道謝。（路透社）

麥巴比與PSG的合約至今年夏天，他有權啟動一年的延長選項，但早在上年夏天，各大傳媒早已透露麥巴比不願啟動這項條款，以自由身離開PSG，換言之球會大有可能人財兩失。當麥巴比與球隊拉鋸時，連法國總統馬克龍都開腔留人，希望這名法國隊長留在法甲，可惜最終都離隊收場。

「說再見一刻是無比困難，尤其是當你要公布離開自己國家，一個你十分熟悉的聯賽，但我需要新挑戰。」麥巴比在講話中，雖沒有表明下站目的地，但確認不再留在法甲。據英國《BBC》了解，麥巴比即將與皇家馬德里簽下一紙5年合約，每年年薪高達1500萬歐元，5年內更可獲得1.5億歐元的獎金。

法國總統馬克龍曾經開腔挽留麥巴比，最終同樣不果。（Getty Images）

「PSG是一間非常特別的球會，7年間經歷的高低起跌，我沒有後悔過效力這球隊，這段旅程我將會銘記於心。多謝大家，希望我們以獎盃結束這趟旅程。」

巴黎聖日耳門早前鎖定法甲冠軍，惟在歐聯4強遭多蒙特淘汰，三冠王注定無望。PSG今季餘下4場賽事，最後一場將在5月底與里昂爭奪法國盃，希望以冠軍歡送麥巴比。