馬鞍山行山｜行古道上鹿巢山打卡各類奇石 昂平高原賞西貢海靚景
撰文：CATT’S BLOG
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一股偏南氣流影響華南，周三大致天晴，有薄霧，日間炎熱，小組安排走古道上鹿巢山，過鹿巢石林玩石，富安花園集合。
（行山日期：2024年4月17日）
早上天晴有煙霞，到富安花園吃過早餐，9時30分起步上梅子林車路，車路盡頭轉左過橋，橋尾接引水道轉入林路，沿石壟仔古道上行至吳氏宗祠，左邊廢屋有路，向上行一會到達開揚位置，沿山徑上414米鹿巢山。小休一會下山經鹿巢坳上探蜥蝪石，再沿山徑過鹿巢石林，石林內蛋糕石、象蛙石、龍船石、鱷魚張咀、靈龜上山等石景維肖維妙，拍過照下山到麥徑涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後沿山徑走，過了昂平附近有路下山到大水井，沿村車路可步西貢，十多分鐘到達西貢，再走到碼頭搭車回沙田，今日路線輕鬆不太長，約10公里，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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