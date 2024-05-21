英格蘭歐國盃33人初步名單　拉舒福特軒達臣史達寧均落選︱足球

英格蘭領隊修夫基香港時間今晚9時公布歐洲國家盃決賽周大軍名單，修夫基的愛將之一、曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）未能入選初步名單。

目前效力阿積士的中場佐敦軒達臣和車路士翼鋒史達寧，亦無份踢歐國盃。



拉舒福特落選英格蘭歐國盃大軍。（Getty Images）

26歲的拉舒福特為英格蘭近年主力，惟今季狀態低沉，聯賽33次上陣僅得7入球、2助攻，在英軍中前場人才鼎盛之際，難免被狠狠比下去。

英國廣播公司報道指，之前未曾入選英軍的小將巴夫韋特（Jarrad Branthwaite）、居迪斯鍾斯（ Curtis Jones）、昆沙（Jarell Quansah）及禾頓（Adam Wharton）均有份入圍。

20歲的年輕中場禾頓傳爆冷入選英格蘭歐國盃初步名單。（Getty Images）

20歲的年輕中場禾頓，冬季轉會窗才從布力般流浪加盟水晶宮，與隊友艾斯（Eberechi Eze）、馬克古希（Marc Guehi）及甸恩軒達臣（Dean Henderson）一同入選；車路士年輕中堅高維（Levi Colwill）、韋斯咸翼鋒查洛保雲（Jarrod Bowen）及般尼門將查福特（James Trafford）則晉身約30人的訓練大軍名單之中。

邊緣人選之中，曼城翼鋒基亞利殊（Jack Grealish）、賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）、曼聯中場小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）及左閘勞基梳爾（Luke Shaw）悉數入圍初選名單。至於目前效力阿積士的中場佐敦軒達臣和車路士翼鋒史達寧，則同告落選。

訓練大軍名單人選會在5月29日集合，英格蘭會在6月3日友賽波斯尼亞，6月7日友賽冰島。修夫基繼而須在6月7日午夜確定今屆歐國盃26人名單。英格蘭在今屆歐國盃身處C組，6月16日分組賽首仗面對塞爾維亞。