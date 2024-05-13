歐國盃2024︱港足球員任評述　陳肇麒捧英格蘭　陳肇鈞講波做自己

歐洲國家盃2024決賽周將於香港時間6月14日深夜揭幕，今屆51場比賽均由Now TV獨家直播。

本地足球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒，將在賽事期間擔任嘉賓評述；當中陳肇麒睇好英格蘭捧盃，陳肇鈞則欣賞西班牙踢法。



己退役的陳肇麒，近年時常擔任本地足球比賽評述，他笑言今次講波最困難是讀球員名，因外國球員名字比華人長，但強調自己不擔心捱夜。

這位前港足射手表示，看好英格蘭可以奪冠，期望「三獅軍團」可以取得更多入球，以彌補失球數字。「（英格蘭）上屆互射十二碼飲恨，希望哈利卡尼能拿人生第一個冠軍，相信最強對手是法國，他們實力很強。」

Now TV歐國盃的評述陣容和歐國盃大使COLLAR。（袁志浩攝）

至於現役港足中場陳肇鈞就稱，自己從去年6月起隨港隊及球會訓練，休息時間甚少，會平衡假期與講波時間。

自去屆世界盃起出任評述的他坦言，其講波風格是「做返自己，要講就講」，「近年多了幕前經驗，也只前輩學習到如何把握時機、說什麼內容等，雖然跟專業評述有距離，但做嘉賓仍應付到。」

陳肇麒表示自己的講波風格是「做返自己，要講就講」。（袁志浩攝）

被問到看好那一支球隊，這位甚具個性的球星如是說：「我不嬲睇好香港，如果香港人捧其他地方不合理，我會說欣賞西班牙踢法，他們曾以『地面足球』見稱，也注重用波。」

對於能否當選今屆香港足球先生，陳肇鈞認為順其自然，他更渴望隊友受關注，「無論有沒有得獎，我們都已做盡貢獻香港足球的事，為全隊感到驕傲，是很滿足的一季。」

陳肇鈞對於能否當選足球先生抱着順其自然的心態。（袁志浩攝）

他透露大埔班主會繼續投資三季，而部份華人跟外援都續了一至兩年合約，「我自己仍未確定，月內會有定案。」被問到是否收到其他聘約，他僅稱「不方便透露」。

另外，活動後成功與歐國盃大使COLLAR合照的劉學銘，則期待挑戰自己，希望繼續為轉型鋪路，他表示自己來季去向未定。