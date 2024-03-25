足球︱英格蘭新球衣一改動惹全國爭議首相也批評　Nike：玩味更新

英格蘭足球國家隊上周推出新球衣，卻因白色主場球衣後領的聖喬治十字（Saint George's Cross）標記由傳統的全紅色，更改為紅、紫、藍三種顏色的混合，引發全國熱論，由球迷、名宿到國會議員均猛烈批評，最新連首相辛偉誠（Rishi Sunak）也表態：「別拿國旗開玩笑」。

新球衣設計遭受海量抨擊，似乎無阻它的熱賣程度，有消息指球衣非常受歡迎，製造商Nike指新設計為「玩味的更新」（playful update），英格蘭足總則表示，無計劃收回球衣。



英格蘭足球國家隊新球衣推出後熱賣，卻因後領將聖喬治十字標記「變色」，引發熱議。（英格蘭國家隊X）

後領一個小改動 引發全國風波

2024歐洲國家盃今夏上演，英格蘭在內多支球隊近日推出新球衣，男子隊版本3月21日開售，女足則待今年6月才有售。周六對巴西的友賽，英格蘭首度穿上這件新設計。

球衣初步反應正面，設計簡約得來有品味，不過球衣後領位一個小改動，旋即令外界對它的評價逆轉。英格蘭國旗上白底配鮮紅色的聖喬治十字（Saint George's Cross），不同年代的英格蘭球衣上經常出現，球衣製造商Nike今次一反傳統，將紅色十字標記改成紅、藍、紫3種顏色，形容今次改動是一次「玩味的更新」（playful update）。

英格蘭新球衣後領位的聖喬治十字玩轉色，設設受猛烈批評。（路透社）

前英軍門將施文：下次會否將三獅改成三隻貓？

前英格蘭門將施路頓自言是「傳統派」，不滿國旗色彩改變，「我完全反對它」；另一前英軍門將施文認為國旗不用任何改動，並諷刺地說：「下次是什麼，他們會否將三獅改成三隻貓？」著名前領隊哈利列納直斥今次決定：「絕對是恥辱」。

批評由球迷、足球圈中人，再擴散到政界，英國工黨領袖斯塔默（Sir Keir Starmer）呼籲Nike將聖喬治十字轉回紅色，「我是個超級足球迷，我會去看英格蘭男足及女足賽事，旗幟每個人都會使用，是團結象徵，根本毋須更改，只需為它感到自豪。我認為他們應重新考慮將它改變過來。」

首相辛偉誠亦指，「明顯地，我會選擇原來的設計。我的看法是，當牽涉到我們的國旗，我們不應拿它開玩笑，因為他們是一個自豪、身份、我們是誰的來源，他們本身已經很完美。」一件球衣引發的風波，難得地兩黨看法一致。

英國首相辛偉誠亦指不應拿國旗來開玩笑。（Getty Images）

英格蘭足總解釋聖喬治十字「變色」原因

Nike發聲明回應指他們「無意冒犯」，「我們自2012年起一直是英格蘭足總自豪的合作夥伴，明白到聖喬治十字的重要地位及對英格蘭球迷的意義，我們從未意圖冒犯。」

那麼，為什麼突然要將聖喬治十字變色？英格蘭足總的說法是，改顏色靈感源自英格蘭男足唯一一次大賽冠軍、1966年世界盃成員穿著的訓練外套，「袖口的條紋靈感來自1966年世界盃英雄的訓練服裝，後領的設計也採用同一色系」，並指出，「今次並非聖喬治十字啟發的設計，首次以不同顏色在英格蘭球衣上出現。」

英格蘭領隊修夫基也要為新球衣設計解畫。（Getty Images）

修夫基：英格蘭球衣三獅才最重要

英格蘭領隊修夫基也要為事件解畫，「我不知道討論是否關於聖喬治旗需要在英格蘭球衣出現，因為明顯地那不是必然的事。我認為我們球衣上最重要的是三隻獅子，那是我們最著名的標記，它將我們從世界各地足球隊以及英格蘭欖球和木球隊之中區別出來。」

他回應記者時又指，「你真正想問應該是，我們應否容許聖喬治旗作出改動。在我腦海中，假如它不是白底紅十字，那便不是聖喬治旗。」

即使引發重大風波，英格蘭足總表明無意回收這款球衣，當地消息指此球衣初步銷情相當理想。新球衣價錢不平，球員版售價124.99英鎊（約1232港元），球迷版也要84.99英鎊（約834港元），工黨領袖斯塔默便要求Nike調低售價。

英格蘭新球衣設計不錯，一個小改動卻引發風波。（Getty Images）

聖喬治十字旗背景：

白底紅色十字的聖喬治十字旗，為英格蘭國旗。它的源頭要數到十字軍東征時期，當時用以區分英格蘭及法國軍隊，之後它成為宗教軍隊活動象徵，被不同國家使用。1552年英王愛德華六世在改革中廢除所有聖人旗幟，只留下聖喬治十字旗，並以它作為他的皇室標準；1606年聖喬治十字旗被納入為俗稱米字旗的聯合旗（Union Jack）官式設計之中。聖喬治十字旗至今仍被廣泛使用，也常常成為各項大型運動會的英格蘭象徵。

