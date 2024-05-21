英格蘭歐國盃33人初步名單12前鋒只得6中場　拉舒福特落選︱足球

英格蘭領隊修夫基公布歐洲國家盃決賽周33人初步大軍名單，修夫基的愛將之一、曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）未能入選初步名單。他的另外兩名愛將佐敦軒達臣和史達寧，亦無緣歐國盃。

有趣的是，今次這份名單多達12位前鋒入選，當中效力皇家馬德里的比寧咸，亦被視為前鋒一員，但只有6個中場球員入選，包括在利物浦主要踢右閘的阿歷山大阿諾特。

修夫基必與在6月7日午夜前提交26人終極名單，換言之即是要在現有名單中剔除7人。



拉舒福特落選英格蘭歐國盃大軍。（Getty Images）

英格蘭歐國盃33人初選名單：



門將：比克福特（愛華頓）、甸恩軒達臣（水晶宮）、蘭斯達爾（阿仙奴）、查福特（般尼）



後衛：基爾獲加（曼城）、哈利馬古尼（曼聯）、史東斯（曼城）、捷比亞（紐卡素）、昆沙（利物浦）、巴夫韋特（愛華頓）、鄧克（白禮頓）、祖高美斯（利物浦）、干沙（阿士東維拉）、馬克古希（水晶宮）、勞基梳爾（曼聯）



中場：迪格蘭賴斯（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、居迪斯鍾斯（利物浦）、干拿加歷查（車路士）、高比馬恩奴（曼聯）、禾頓（水晶宮）



前鋒：比寧咸（皇家馬德里）、哈利卡尼（拜仁慕尼黑）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）、艾雲東尼（賓福特）、科頓（曼城）、基亞利殊（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、查洛保雲（韋斯咸）、艾斯（水晶宮）、哥頓（紐卡素）、占士麥迪臣（熱刺）、高爾彭馬（車路士）



26歲的拉舒福特為英格蘭近年主力，惟今季狀態低沉，聯賽33次上陣僅得7入球、2助攻，在英軍中前場人才鼎盛之際，難免被狠狠比下去。

之前未曾入選英軍的小將巴夫韋特（Jarrad Branthwaite）、居迪斯鍾斯（ Curtis Jones）、昆沙（Jarell Quansah）及禾頓（Adam Wharton）均有份入圍33人初選名單。

20歲的年輕中場禾頓傳爆冷入選英格蘭歐國盃初步名單。（Getty Images）

20歲的年輕中場禾頓，冬季轉會窗才從布力般流浪加盟水晶宮，與隊友艾斯（Eberechi Eze）、馬克古希（Marc Guehi）及甸恩軒達臣（Dean Henderson）一同入選。

邊緣人選之中，曼城翼鋒基亞利殊（Jack Grealish）、賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）、韋斯咸翼鋒查洛保雲（Jarrod Bowen）、般尼門將查福特（James Trafford）、 曼聯中場小將高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）及左閘勞基梳爾（Luke Shaw）悉數入圍初選名單。

至於目前效力阿積士的中場佐敦軒達臣和車路士翼鋒史達寧，則同告落選。此外，車路士守將列斯占士（Reece James）、芝維爾（Ben Chilwell），今季在般尼茅夫表現突出的前鋒蘇蘭基（Dominic Solanke），拜仁慕尼黑守將艾歷迪亞（Eric Dier），外借多蒙特回勇的查頓辛祖（Jadon Sancho）以及阿仙奴守將賓韋特同樣無緣歐國盃。

訓練大軍名單人選會在5月29日集合，英格蘭會在6月3日友賽波斯尼亞，6月7日友賽冰島。修夫基繼而須在6月7日午夜確定今屆歐國盃26人名單。英格蘭在今屆歐國盃身處C組，6月16日分組賽首仗面對塞爾維亞。